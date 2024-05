WWE King and Queen of the Ring में होने वाले चैंपियन vs चैंपियन मैच को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ खत्म, अब इस चैंपियनशिप के लिए होगा महामुकाबला

WWE: WWE King and Queen of the Ring इवेंट में होने जा रहे कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs लोगन पॉल (Logan Paul) के चैंपियन vs चैंपियन मैच को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी। इस हफ्ते SmackDown में हुए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट के जरिए इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया गया।

फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ यूएस टाइटल भी दांव पर रहने वाला है। कोडी इस चीज़ को लेकर उत्साहित थे कि वो यूएस टाइटल हासिल करके आखिरकार ग्रैंडस्लैम चैंपियन बन जाएंगे। बता दें, लोगन इस हफ्ते SmackDown में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपनी टीम और एक वकील के साथ आए थे।

पॉल ने सैगमेंट के दौरान पुराना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और उनके वकील की तरफ से तैयार किया गया नया कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया स्टार ने साफ कर दिया कि वो चैंपियन vs चैंपियन मैच में अपना यूएस टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। यूएस चैंपियन द्वारा उठाए इस कदम से निक एल्डिस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जल्द ही, कोडी रोड्स ने निक से बैकस्टेज जाने का अनुरोध किया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया।

अब इस महामुकाबले में केवल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दांव पर रहने वाली है। इस चीज़ को लेकर फैंस से मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कईयों का मानना है कि कंपनी ने चैंपियन vs चैंपियन मैच बुक करके जल्दीबाजी कर दी है।

Expand Tweet

WWE SmackDown में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कोडी रोड्स ने मचाया बवाल

अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लोगन पॉल ने उनपर हमला करना चाहा। हालांकि, कोडी खुद को बचाने में कामयाब रहे और उन्होंने लोगन को क्लोथ्सलाइन देकर रिंग के बाहर कर दिया। इसके बाद रोड्स ने पॉल के साथी को अपना शिकार बनाया और उसे टेबल पर पावरबॉम्ब दे दिया।

ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया स्टार King and Queen of the Ring इवेंट में होने जा रहे चैंपियन vs चैंपियन मैच के दौरान भी अपने साथियों की मदद लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, इसके बावजूद कोडी रोड्स मैच जीतकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन के रूप में अपना रन जारी रख सकते हैं।