WWE SmackDown रिजल्ट्स: चैंपियन vs चैंपियन मैच में हुआ बड़ा बदलाव, Bloodline मेंबर की हुई जीत, सेमीफाइनल में पहुंचा दिग्गज

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में चैंपियन vs चैंपियन मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा ब्लडलाइन मेंबर और दिग्गज रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) अपने-अपने मैच जीतकर King of the Ring के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर vs टिफनी स्ट्रैटन (Queen of the Ring टूर्नामेंट क्वार्टरफाइनल मैच)

- बियांका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में आमना-सामना हुआ। इस मुकाबले में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त फाइट हुई और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दीं। स्ट्रैटन ने बियांका पर बढ़त बनाने के लिए उनकी आंखों पर हमला भी किया लेकिन वो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाईं। अंत में, ब्लेयर ने टिफनी को KOD देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैच के बाद बियांका ब्लेयर ने इस टूर्नामेंट को जीतने का दावा किया।

विजेता: बियांका ब्लेयर

- बैकस्टेज यूएस चैंपियन लोगन पॉल और एलए नाइट का आमना-सामना हुआ। जल्द ही, निक एल्डिस वहां आए और लोगन उनके साथ चले गए।

- जेड कार्गिल ने नाया जैक्स को हराकर Queen of the Ring के सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा किया। जल्द ही, बियांका ब्लेयर ने सेमीफाइनल में कार्गिल के खिलाफ मैच टीज़ की।

- पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ से रोमन रेंस के साथ बातचीत के बारे में पूछा और सोलो ने कहा कि वो रोमन के साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं।

- बैकस्टेज एलए नाइट और कार्मेलो हेज के बीच बहस देखने को मिली।

WWE SmackDown में एलए नाइट vs टामा टोंगा (King of the Ring क्वार्टरफाइनल मैच)

- मैच शुरू होते ही एलए नाइट ने टामा टोंगा को पंच जड़े और उन्हें शोल्डर टैकल देकर गिराया। टोंगा ने नाइट को स्लीपर होल्ड में जकड़ा और बेबीफेस सुपरस्टार ने उन्हें मैट पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद टामा ने मेगास्टार को क्लोथ्सलाइन दिया और जल्द ही हील सुपरस्टार भी अपने प्रतिद्वंदी के हाथों क्लोथ्सलाइन का शिकार हो गए। सोलो सिकोआ और टांगा लोआ ने मैच में दखल देकर एलए नाइट का ध्यान भटकाया। इसका फायदा उठाकर टामा टोंगा ने नाइट पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद एलए ने फाइट बैक करते टोंगा पर दबदबा बनाया। मेगास्टार ने टामा टोंगा को पॉप अप पॉवरस्लैम और फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप दिया। जल्द ही, टांगा लोआ ने अपने भाई को रिंग के बाहर खींचा। एलए नाइट ने टांगा पर अटैक किया और उनका रिंगसाइड पर सोलो सिकोआ की वजह से ध्यान भटका। जब वो रिंग में वापसआए तो टोंगा ने उन्हें फ्लैटलाइनर देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली।

विजेता: टामा टोंगा

WWE SmackDown में लोगन पॉल और कोडी रोड्स के चैंपियन vs चैंपियन मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट

- कोडी रोड्स ने कहा कि 32 साल पहले इस एरीना में WarGames 1992 मैच हुआ था। कोडी ने कहा कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग फैन होने की वजह से इस बारे में जानते हैं। रोड्स ने आगे कहा कि लोगन पॉल फैन नहीं हैं और उनसे यूएस टाइटल जीतकर ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनने का दावा किया। लोगन ने कहा कि पहले भी उनसे लोगों ने यही कहा था। क्राउड पॉल को बोलने नहीं दे रहे थे और चैंट्स लगाकर उनपर तंज कसने लगे। जल्द ही, सोशल मीडिया स्टार ने कॉन्ट्रैक्ट में खामी निकालते हुए इसे साइन करने की जगह फाड़ दिया। लोगन पॉल ने कहा कि वो King and Queen of the Ring में केवल कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए तैयार हुए थे और उनका यूएस चैंपियनशिप दांव पर नहीं होगा। जल्द ही, उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट निकाला और निक एल्डिस को इसपर कोडी से साइन कराने को कहा। एल्डिस इससे खुश नहीं थे। रोड्स ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया। लोगन पॉल ने कहा कि अमेरिकन नाईटमेयर ने यूएस चैंपियनशिप मैच हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया जबकि वो हर टाइटल डिजर्व करते हैं। हील सुपरस्टार ने अपने भाई जेक पॉल की माइक टायसन के खिलाफ बॉक्सिंग मैच में जीत का दावा करते हुए कहा कि वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन को हराने वाले हैं। इसके जवाब में बेबीफेस सुपरस्टार ने टायसन की जेक पर जीत और अपने द्वारा लोगन पॉल को हराने का दावा किया। अंत में, कोडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और खुद को लोगन के हमले से बचाने के बाद उन्हें क्लोथ्सलाइन देकर रिंग के बाहर किया और सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला कर दिया।

- नाया जैक्स ने बैकस्टेज जेड कार्गिल पर तंज कसते हुए कहा कि कार्गिल नहीं बल्कि वो Queen of the Ring बनेंगी।

WWE SmackDown में नाया जैक्स vs जेड कार्गिल (Queen of the Ring क्वार्टरफाइनल मैच)

- मैच शुरू होने के बाद जेडी कार्गिल और नाया जैक्स एक-दूसरे का बुरा हाल करती हुई दिखाई दीं। ये दोनों सुपरस्टार्स फाइट करते हुए रिंगसाइड पर आ गईं और कार्गिल ने नाया पर चेयर से हमला कर दिया। इस वजह से रेफरी ने मैच का DQ के जरिए अंत करते हुए जैक्स को विजेता घोषित कर दिया। मुकाबले के बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल जारी रहा और इसे रोकने के लिए ऑफिशियल्स को बीच में आना पड़ा।

विजेता: DQ के जरिए नाया जैक्स की जीत

WWE SmackDown में DIY (टॉमैसो चैम्पा & जॉनी गार्गानो) vs LDF (गार्जा & बर्टो)

- DIY का टैग टीम मैच में LDF से सामना हुआ। इस मुकाबले में इन दोनों टीमों ने एक-दूसरे को तगड़ी फाइट दी और एक अच्छा मैच देखने को मिला। अंत में, LDF मेंबर्स ने मैच में दखल दिया और इलेक्ट्रा लोपेज ने DIY के जॉनी गार्गानो पर हमला करते हुए उन्हें रिंग में गिरा दिया। हालांकि, बेबीफेस टीम को इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और गार्गानो ने टॉमैसो चैम्पा के साथ मिलकर बर्टो को डबल टीम मूव दिया। जल्द ही, जॉनी ने अपने प्रतिद्वंदी को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता- DIY

- एजे स्टाइल्स ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच और King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में मिली हार को लेकर बात करते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते निक एल्डिस से मुलाकात करेंगे।

- चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन ने बेली के बैकस्टेज सैगमेंट में दखल दिया। जल्द ही, रोल मॉडल अगले हफ्ते चेल्सी के खिलाफ मैच लड़ने की बात करके वहां से चली गईं।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन vs कार्मेलो हेज (King of the Ring क्वार्टरफाइनल मैच)

- कार्मेलो हेज ने रैंडी ऑर्टन के बाएं पैर पर अटैक किया और जल्द ही उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। रैंडी ने गुस्से में आकर रिंग कॉर्नर में हेज की हालत खराब की और उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। ऑर्टन ने कार्मेलो का सिर टेबल पर पटकने के बाद उनका पैर खींचकर गिरा दिया। इसके बाद वाइपर ने पूर्व NXT चैंपियन को बार-बार कमेंट्री टेबल पर पटकर उनकी हालत खराब कर दी। कार्मेलो हेज ने खुद को रैंडी ऑर्टन के पावरस्लैम मूव से बचाया और दिग्गज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। कार्मेलो ने इसका फायदा उठाना चाहा लेकिन ऑर्टन ने उन्हें पावरस्लैम दिया। पूर्व NXT सुपरस्टार ने आखिरकार मैच में वापसी कर ली। हेज ने रैंडी के घुटने पर अटैक करने के बाद उन्हें बड़ा मूव देकर पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। एपेक्स प्रिडेटर ने खुद को पूर्व NXT चैंपियन के टॉप रोप मूव से बचाने के बाद उन्हें डीडीटी दिया और RKO देने की तैयारी करने लगे। हालांकि, कार्मेलो हेज ने खुद को इस मूव से बचाने के बाद दिग्गज को रोलअप के जरिए पिन करने की नाकाम कोशिश की। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन ने हेज को हवा में शानदार RKO देकर पिन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मुकाबले के बाद ब्लडलाइन की एरीना में एंट्री हुई और रैंडी ने पूछा कि क्या हील फैक्शन उन्हें डराने आई है और जल्द ही उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। ऑर्टन ने अगले हफ्ते सऊदी अरब में होने जा रहे SmackDown में टामा टोंगा का बुरा हाल करने की धमकी दी।

विजेता: रैंडी ऑर्टन

