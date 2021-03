पूर्व WWE स्टार ने 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना पर लगाए गंभीर आरोप 

पूर्व WWE स्टार माइक बैनेट (Mike Bennett) ने हाल ही में खुलासा करते हुए कहा कि एक समय WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने एक मैच के दौरान उनके ऊपर 'You Can't See Me' चुराने का आरोप लगाया था। Lucha Libre Online के माइक मोराल्स को दिए हालिया इंटरव्यू में पूर्व WWE सुपरस्टार ने कंपनी में अपने शुरुआती दिनों की चर्चा की। माइक ने खुलासा किया कि उनके डेब्यू मैच के दौरान WWE में किसी को लगा कि उन्होंने 'You Can't See Me' मूव का इस्तेमाल किया है।

इसके बाद उस इंसान ने तुरंत ही सीना के पास जाकर इस चीज की शिकायत कर दी। इस चीज का पता चलने के बाद सीना ने बैकस्टेज माइक का सामना करते हुए उन्हें चेतावनी दी। बैनेट ने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उनके WWE करियर के शुरूआत में ही उनका कंपनी के फेस से सामना हो जाएगा।

माइक बैनेट ने WWE सुपरस्टार जॉन सीना से दूसरी मुलाकात का खुलासा किया

इसी इंटरव्यू के दौरान माइक बैनेट ने बताया कि जब सालों बाद उनकी एक बार फिर WWE में वापसी हुई तो उन्होंने एक बार फिर जॉन सीना से बात की। इस दूसरी मीटिंग का जिक्र करते हुए बैनेट कहा कि सीना उनसे काफी अच्छे तरीके से बात की।

जब मै WWE में वापस गया तो मै उन्हें वह कहानी कभी नहीं बता पाया जो मैं उन्हें बताना चाहता है। मुझे वापसी के बाद उन्हें देखकर काफी अच्छा लगा। वह जमीन से जुड़े और काफी अच्छे इंसान हैं। मुझे उनसे बात कर काफी मजा आया। उन्होंने मेरी काफी मदद की थी।

वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके जॉन सीना के इस साल WrestleMania को मिस करने की खबर है। वहीं, माइक बैनेट पिछले साल WWE द्वारा रिलीज किये जाने के बाद रिंग ऑफ ऑनर में चले गए और वर्तमान समय में उन्होंने इस रेसलिंग कंपनी में टॉप सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

