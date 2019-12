WWE सुपरस्टार ने TLC 2019 में रोमन रेंस की मदद नहीं करने का कारण बताया RAVINDRA SINGH FOLLOW ANALYST न्यूज़ 16 Dec 2019, 13:51 IST SHARE

मुस्तफा अली टीएलसी(TLC) पीपीवी के अंदर रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन के बीच मैच हुआ था लेकिन इस मैच के दौरान द रिवाइवल और डॉल्फ ज़िगलर के इंटरफेयर करने की वजह से पूर्व WWE चैंपियन रोमन रेंस यह मैच हार गए। इस मैच के दौरान रेसलिंग फैंस तब ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब कोई भी अन्य सुपरस्टार उनकी मदद के लिए नहीं आया। इस मैच के दौरान WWE यूनिवर्स को उम्मीद थी कि रोमन रेंस की मदद के लिए द उसोज चौंकाने वाली वापसी कर सकती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द उसोज की वापसी न होने के बाद फैंस को लग रहा था कि शायद शॉर्टी जी और अली द बिग डॉग की मदद के लिए आ सकते है पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोमन रेंस के मैच हारने के बाद एक फैन ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने मुस्तफा अली से पूछा कि उन्होंने मैच के दौरान रोमन रेंस की मदद क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब देते हुए अली ने ट्वीट किया कि वह इस पीपीवी के दौरान वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि इस दौरान वह शिकागो में थे और इस वजह से वह रोमन की मदद नहीं कर पाए। I’m in Chicago. My bad. https://t.co/5gwkMHQMey — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) December 16, 2019 हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि द उसोज जल्द ही स्मैकडाउन में अपनी वापसी कर सकती है और वह रोमन रेंस की मदद करने के लिए उनके साथ टैग टीम बना सकती है। अगर द उसोज अपनी वापसी करती है तो यह फैंस को बहुत पसंद आएगा क्योंकि द उसोज वर्तमान समय की सबसे बेहतरीन टैग टीम में से एक है। Advertisement

