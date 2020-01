'2020 में मेरा लक्ष्य ब्रॉक लैसनर को हराते हुए उनको सबक सिखाना है' मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 06, 2020

ब्रॉक लैसनर

पिछले साल 4 नवंबर को हुए रॉ के एपिसोड में WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर ने रे मिस्टीरियो की तलाश में अपना गुस्सा कमेंट्री कर रहे डियो मैडिन पर निकाला था और उन्हें कमेंट्री टेबल पर जबरदस्त F5 दिया था। अब डियो भी लैसनर से बदला लेना चाहते हैं और उन्होंने साफ किया है कि उनका लक्ष्य 2020 में ब्रॉक लैसनर को हराना है। डियो मैडिन इस समय WWE परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी नजर रिंग में वापसी करने पर हैं। मैडिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि उनका 2020 का गोल ब्रॉक लैसनर को हराकर उन्हें सबक सिखाना है। उनका ट्वीट आप नीचे देख सकते हैं: Since everyone’s doing it, 2020 Goals:



1. Beat @BrockLesnar's bitch ass. pic.twitter.com/GQMCF74RhF — DIO / Brennan Williams (@GREATBLACKOTAKU) January 4, 2020 205 लाइव के लिए कमेंट्री करने के बाद मैडिन ने रॉ की कमेंट्री कुछ समय तक की, लेकिन लैसनर द्वारा किए गए अटैक के बाद वो रॉ में नजर नहीं आए। अब वो रिंग में वापसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि मैडिन ने शायद गलत सुपरस्टार के खिलाफ पंगा लिया है, क्योंकि लैसनर से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस हफ्ते होने वाली रॉ में लैसनर वापसी करने वाले हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मैडिन आकर उन्हें रॉयल रंबल में मैच के लिए चैलेंज करते हैं या नहीं। इसके अलावा WWE इन दोनों के बीच मैच के लिए हरी झंडी देती है या नहीं इसके ऊपर भी सभी की दिलचस्पी रहेगी।

