123 किलो के WWE सुपरस्टार ने WrestleMania 41 मिस करने पर दी राय, खुले शब्दों में की तारीफ

Nia Jax comments missing WrestleMania 41: WWE सुपरस्टार नाया जैक्स (Nia Jax) इस समय रिंग से दूर हैं। उन्होंने अब एक इंटरव्यू में रेसलमेनिया (WrestleMania 41) मिस करने पर अपनी राय दी है। इसके दौरान उन्होंने खुले शब्दों में अपनी तारीफ की है। 123 किलो के इस सुपरस्टार का मानना है कि यह सबकुछ उनके कारण ही संभव हो पाया है। उनका मानना है कि वह ही इस उपलब्धि के पीछे हैं।

नाया जैक्स ने King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट में Queen of the Ring टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद उन्होंने SummerSlam 2024 में बेली को हराकर WWE विमेंस चैंपियनशिप जीती थी। उनका रन काफी लंबा चला और फिर 3 जनवरी 2025 को हुए SmackDown एपिसोड में वह इसको टिफनी स्ट्रैटन द्वारा Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन करने के चलते हार गई थीं। अब उन्होंने The Nikki and Brie Show में बताया कि उन्हें WrestleMania 41 मिस करके कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा,

"मुझे इस बात पर प्यार आ रहा है कि मैं एक अलग डिवीजन में वापस आ रही हूं। हमारे पास कई यंग टैलेंट सामने आ रहा है। यह मुझे मौका देता है कि मैं जो जानती हूं, उससे एक्सपेरिमेंट करूं और उन्हें नाया जैक्स के अलग-अलग रूप दिखाऊं। मुझे तो मजा आ रहा है। WrestleMania 41 मिस करने पर बुरा लगता है। मैं बैठकर बस कह सकती हूं 'मैंने मदद की। मैंने इसको बनाने में मदद की है।'"

आप नाया जैक्स की बातचीत यहां सुन सकते हैं:

WWE सुपरस्टार नाया जैक्स ने आखिरी मैच कब और किसके खिलाफ लड़ा था?

नाया जैक्स ने WWE में अपना आखिरी मैच Elimination Chamber 2025 प्रीमियम लाइव इवेंट में किया था। ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन के खिलाफ हुए इस टैग टीम मुकाबले में नाया के साथ कैंडिस लेरे थीं। इस मुकाबले में नाया और उनके पार्टनर कैंडिस को हार मिली थी। नाय इसके बाद से ही ब्रेक पर हैं और WrestleMania 41 से उनका रन रहना कई लोगों को जरूर थोड़ा हैरान कर गया होगा। अब देखना होगा कि जब नाया जैक्स वापसी करती हैं, तो उनकी स्टोरी किसके खिलाफ शुरू होती है।

