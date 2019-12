Raw में शानदार प्रोमो देकर एजे स्टाइल्स को RKO मारने पर रैंडी ऑर्टन ने दी अपनी प्रतिक्रिया पंकज जोशी FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE



रैंडी ऑर्टन का इस हफ्ते रॉ में शानदार सैगमेंट हुआ। एजे स्टाइल्स भी इसमें आए। इस सैगमेंट में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सभी को ये पता था कि रैंडी ऑर्टन घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। लाइव इवेंट में उन्हें चोट आ गई थी। इस सैगमेंट में रैंडी ऑर्टन बैशाखी के सहारे रिंग में आए थे। उन्होंने शानदार प्रोमो दिया। लेकिन अंत में उन्होंने एजे स्टाइल्स को आरकेओ मार दिया। शो के खत्म होने के बाद रैैंडी ने ट्विटर पर इस सैगमेंट को लेकर बयान दिया। हॉल ऑफ फेमर बबा रे डैडली ने इस पोस्ट की और सैगमेंट की सराहना की। स्कॉट डॉसन ने भी अपनी प्रतिकिया यहां पर दी। रैंडी ऑर्टन का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। दरअसल लाइव इवेंट में भी रैंडी और एजे के बीच मैच हुआ था। और ये मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा था क्योंकि रैंडी के पांव में चोट लग गई थी। इस वजह से सभी को पता की वो चोटिल हैं। हालांकि चोट भी काफी गहरी उनको लगी थी। बैशाखी में जब वो आए तब भी किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन रैंडी हमेशा अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और इस हफ्ते रॉ में भी उन्होंने यहीं किया। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...