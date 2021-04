RCB के दिग्गज खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के सिर चढ़ा WWE WrestleMania का खुमार, अंडेरटकर की एंट्रेंस पर की एंट्री

WWE रेसलमेनिया(WrestleMania) 37 को अब बस चंद दिन ही बचे हैं और पूरी दुनिया में इस मेगा इवेंट का खुमार चढ़ चुका हैं। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल(Yuzvendra Chahal) भी WWE के इस मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। युजवेेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप पोस्ट की जिसमें वो अंडरटेकर(Undertaker) के एंट्रेंस पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने इसमें 'The challengers are ready for wrestlemania' कैप्शन लिखा हुआ है।

ये भी पढ़ें:-यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने WWE रिंग से अपने रिटायरमेंट को लेकर दिया चौंकाने वाला बहुत बड़ा बयान

WWE WrestleMania का आयोजन 10 और 11 अप्रैल को होगा

आपको बता दें कि ये महीना बहुत ही खास होने वाला हैं क्योंकि 10 और 11 अप्रैल को WWE का सबसे बड़ा इवेंट WrestleMania का आयोजन होगा। वहीं भारत में 9 अप्रैल से IPL की शुरूआत भी होने वाली है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हैं और इस टीम के वो मुख्य स्पिनर भी हैं।WrestleMania कितना बड़ा इवेंट होता है ये अब आप समझ सकते हैं। भारत में भी WWE का क्रेज बहुत है इसलिए युजवेंद्र चहल ने भी इस चीज को पोस्ट किया है।

ये भी पढ़ें:- AEW Dynamite रिजल्ट्स: दिग्गजों ने सालों पुरानी दुश्मनी को किया खत्म, मेन इवेंट में जॉन मोक्सली के साथ हुआ धोखा

वैसे आपको बता दें कि युजवेंद्र हमेशा से अंडरटेकर के फैन रहे हैं हालांकि पिछले साल टेकर ने रिटायरमेंट ले लिया था। इस साल WrestleMania में वो नजर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि युजवेंद्र चहल के साथ इस वीडियो में काइल जेमिसन भी नजर आ रहे हैं। चहल इसमें एक WWE रेसलर की तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे जेमिसन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। WrestleMania को लेकर WWE ने पूरी तैयारी कर ली है और मैच कार्ड भी तैयार हो चुका है।

WWE WrestleMania के पहले दिन (10 अप्रैल, भारत में 11 अप्रैल) को होने वाले सभी मैचों की लिस्ट।

1- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला, शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक एलेक्जेंडर रिंग साइड से बैन रहेंगे)

2- साशा बैंक्स (चैंपियन) vs बियांका ब्लेयर (WWE SmackDown विमेंस चैंपियनशिप)

Advertisement

3- बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट vs द मिज और जॉन मॉरिसन

4- सैथ रॉलिंस vs सिजेरो

5- शेन मैकमैहन vs ब्रॉन स्ट्रोमैन

6- नटालिया-टमीना vs रायट स्क्वाड vs डैना ब्रुक और मैंडी रोज vs लाना और नेओमी vs कार्मेला और बिली (विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए टैग टीम टीम टर्मोइल मैच)

7- न्यू डे vs ओमोस और एजे स्टाइल्स (Raw टैग टीम चैंपियनशिप

WWE WrestleMania के दूसरे दिन (11 अप्रैल, भारत में 12 अप्रैल) को होने वाले सभी मैचों की लिस्ट।

1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs ऐज vs डेनियल ब्रायन (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप)

2- असुका (चैंपियन) vs रिया रिप्ली (WWE Raw विमेंस चैंपियनशिप)

3- रैंडी ऑर्टन vs द फीन्ड

4- केविन ओवेंस vs सैमी जेन

5- बिग ई vs अपोलो क्रूज (आईसी चैंपियनशिप के लिए नाइजीरियन ड्रम फाइट)

6- रिडल vs शेमस (यूएस चैंपियनशिप)

7- नाया जैक्स और शायना बैजलर vs विमेंस टैग टीम टर्मोइल मैच की विजेता (WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।