WWE से हाल ही में निकाला गया रेसलर हुआ भावुक, गुस्से में आकर विंस मैकमैहन पर कसा जबरदस्त तंज

विंस मैकमैहन(Vince McMahon) हमेशा WWE सुपरस्टार्स की बुकिंग के लिए चर्चा में रहते हैं और फैंस भी इस पर कुछ उनसे कहते हैं। हाल ही में 10 सुपरस्टार्स को WWE ने रिलीज कर दिया है और फैंस इस बार से खुश नहीं है। विंस मैकमैहन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए है। इस खबर को सुनकर WWE सुपरस्टार्स सहित फैंस काफी गुस्से में है। यहां तक की रिलीज किए गए सुपरस्टार्स ने भी नाराजगी जताई है।

पूर्व WWE सुपरस्टार ने विंस मैकमैहन को लेकर कही बड़ी बात

हैवी मशीनरी के सदस्य टकर को भी WWE ने रिलीज कर दिया है। ओटिस के साथ मिलकर उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। टकर भी काफी नाराज अब नजर आ रहे हैं और ट्विटर पर उन्होंने ओटिस के साथ तस्वीर पोस्ट की है। टकर ने इसमें कैप्शन Can't wait to tell this story दिया है।

Can’t wait to tell this story. pic.twitter.com/PYmT3s5lIy — TUCKy (@REALLeviCooper) April 16, 2021

टकर ने जब ये कैप्शन लिखा तो कई फैंस ने इसका जवाब भी मांगा। टकर ने अंत में विंस मैकमैहन के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हुए कह दिया कि चीजें अच्छी नहीं है क्योंकि ओल्ड मैन ने चार्ज लिया है।

टकर ने फैन को दिया जवाब

पिछले साल इसी टाइम पर एक दर्जन से ज्यादा सुपरस्टार्स को बजट के कारण WWE ने निकाल दिया था और ठीक एक साल बाद भी अचानक 10 सुपरस्टार्स को निकाल दिया गया। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम रूसेव, पेयटन रॉयस और बिली के का है। विंस मैकमैहन के इस निर्णय से कोई भी खुश नहीं है। फैंस में काफी आक्रोश भरा हुआ है और ट्विटर पर WWE पर कई तरह के आरोप लगाए गए।

कई WWE सुपरस्टार्स ने भी इस निर्णय को लेकर अपनी नाराजगी जताई और ट्विटर पर अपना संदेश दिया। इसमें से कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी थे जो पिछले हफ्ते मेगा इवेंट में नजर आए थे। टकर ने भी अंत में अपने दिल की बात फैंस के सामने रख ही दी।

