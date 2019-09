WWE न्यूज़: रिक फ्लेयर और WWE के बीच हुआ बड़ा विवाद, शार्लेट फ्लेयर अपने पिता की हरकत से हुईं नाराज़

WWE न्यूज़: रिक फ्लेयर और WWE के बीच हुआ बड़ा विवाद, शार्लेट फ्लेयर अपने पिता की हरकत से हुईं नाराज़

रिक फ्लेयर

हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला कि रिक फ्लेयर ने 'द मैन' कैचफ्रेज़ के टीवी शो पर इस्तेमाल होने की वजह से WWE के खिलाफ केस दायर करने के बारे में सोचा है। 80 के दशक में रिक फ्लेयर 'द मैन' का इस्तेमाल किया करते थे। उनका फेमस कैचफ्रेज़़ था, To be the man you gotta beat the man. वर्तमान में 'द मैन' को रॉ विमेंस चैंपियन बैकी लिंच द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

रिक फ्लेयर ने हाल ही TMZ Sports को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस वजह से उनके और WWE के बीच विवाद शुरु हुआ और उनसे शार्लेट इस बात को लेकर नाराज़ हैं।

रिक फ्लेयर ने इंटरव्यू में कहा "जब मैंने पहली बार 2018 के अगस्त महीने के अंत में इसे देखा और मैंने सोचा यह बढ़िया है। द मैन नाम और मेरी गिमिक का मेरी बेटी शार्लेट के खिलाफ मैच में इस्तेमाल होना बहुत अच्छा होगा। ये स्टोरी समरस्लैम पीपीवी से शुरु हुई। इसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं इससे कुछ पैसे बना सकता हूँ और यह मेरा ट्रेडमार्क है क्योंकि मैं इस नाम का इस्तेमाल 1981 से कर रहा हूँ।''

फ्लेयर ने बताया कि WWE की तरफ से उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। 'द नेचरबॉय' ने इस इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने ट्रिपल एच को इस बारे में बताया था कि वह 'द मैन' कैचफ्रेज़ के WWE द्वारा इस्तेमाल करने के खिलाफ केस करने के लिए अदालत जा सकते हैं।

16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने कहा कि वह बैकी लिंच से प्यार करते हैं और बैकी ने लंबे समय तक विमेंस डिवीजन को संभाले रखा है। लेकिन फ्लेयर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। रिक फ्लेयर के इस कदम से शार्लेट फ्लेयर बेहद नाराज़ दिखीं। जिसके बारे में रिक फ्लेयर ने बात की। रिक ने आगे कहा कि उन्हें बैकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेयर ने यह भी कहा कि अगर वह कोर्ट में केस जीतते हैं या नहीं जीतते हैं तो भी बैकी इस कैचफ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकती थी।

