"वो Roman Reigns के आसपास भी नहीं हैं"- WWE दिग्गज ने मौजूदा चैंपियन के दावे को किया खारिज

Roman Reigns & Seth Rollins: WWE दिग्गज और 2 बार के हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर (Ric Flair) का मानना है कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) को मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के स्टारडम तक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है।

सैथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज (जॉन मोक्सली) ने साल 2012 के Survivor Series प्रीमियम लाइव इवेंट में द शील्ड फैक्शन के रूप में डेब्यू किया था। साल 2014 में ग्रुप के टूटने के बाद सभी मेंबर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। To Be The Man पॉडकास्ट में फ्लेयर, सुपरस्टार्स के कैरेक्टर में कई बार होने वाले बदलाव को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सैथ रॉलिंस का नाम लेते हुए कहा,

"आप सैथ रॉलिंस को देखिए। वो 10 अलग चीजें कर चुके हैं। क्या आपको पता है उसमें से सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन-सा है? द आर्किटेक्ट का, क्योंकि वो मजबूत और रिंग में बहुत ही कलापूर्ण हैं। मैं खुद भी सभी किरदार को सफल नहीं बना सकता हूँ। मुझे पता है, यह क्यों होता है! मर्चेंडाइज सेल के कारण! मैंने उन्हें देखा है, जहां वो अपने आप की तुलना रोमन रेंस से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो (सैथ) रोमन के आसपास भी हैं।"

एरियल हेल्वानी के साथ हुए एक इंटरव्यू में सैथ रॉलिंस ने दावा किया था कि वो ट्राइबल चीफ से बेहतर हैं। हालांकि, सैथ को यह भी लगता है कि वो रोमन रेंस के बाद दूसरी पसंद होते हैं।

रिक फ्लेयर ने रोमन रेंस की तुलना दो WWE सुपरस्टार्स से की

16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन के बहुत बड़े फैन हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स के साथ Impact Wrestling में काम किया है। फ्लेयर ने कहा कि उनके हिसाब से रॉलिंस के बजाय रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स को मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के ज्यादा करीब माना जा सकता है। उन्होंने कहा,

"जब आप रोमन रेंस से बराबरी की बात करते हैं, तब आपको अपने आप से ऊपर रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स दिखाई देंगे। वो (सैथ) रोमन के करीब नहीं हैं।"

