Roman Reigns के 10 साल के WWE करियर में 4 सबसे कट्टर दुश्मन

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) ने WWE मेन रोस्टर पर पहला कदम सर्वाइवर सीरीज़ (Survivor Series 2012) में रखा था। अब Survivor Series WarGames का समय आ गया है, जिसमें रेंस के करियर को 10 साल पूरे होने वाले हैं। द शील्ड के मेंबर होने से लेकर कंपनी का फेस सुपरस्टार बनने तक का सफर उनके लिए शानदार रहा है।

इस 10 साल के सफर में उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और ऐसे कई रेसलर्स रहे जिनके खिलाफ उनकी स्टोरीलाइंस को आने वाले काफी समय तक याद रखा जाएगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम रोमन रेंस के अभी तक के करियर के 4 सबसे कट्टर दुश्मनों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस

साल 2014 में सैथ रॉलिंस ने धोखा देकर द शील्ड का अंत किया था, जिसके बाद उन्हें बड़े हील सुपरस्टार के रूप में दिखाया गया और वर्ल्ड चैंपियन भी बने। मगर दूसरी ओर रोमन रेंस को कुछ समय बाद बड़े बेबीफेस के रूप में दिखाया गया और असल में रॉलिंस के साथ स्टोरीलाइन ने ही रेंस को बड़ा बेबीफेस बनाने की नींव रखी थी।

Money in the Bank 2016 में उनका वन-ऑन-वन मैच और Battleground 2016 में द शील्ड मेंबर्स की लड़ाई बहुत धमाकेदार रही थी। इसके अलावा वो कई मल्टी-मैन मैचों में भी आमने-सामने आ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि Royal Rumble 2022 में रॉलिंस को रोमन पर DQ से जीत मिली थी। चूंकि उस मैच का अंत क्लीन तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए भविष्य में उनका दोबारा आमने-सामने आना निश्चित है।

#)बैरन कॉर्बिन

बैरन कॉर्बिन अपने करियर में अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चैंपियन बनने के काबिल नहीं हैं। उन्हें मौजूदा रोस्टर के सबसे बेस्ट इन-रिंग परफॉर्मर्स में से एक माना जाता है और इन्हीं स्किल्स के जरिए उन्होंने 2019 और 2020 के समय में रोमन के द बिग डॉग कैरेक्टर को मजबूती देने की कोशिश की थी।

आपको याद दिला दें कि उस समय कॉर्बिन ने रेंस के बिग डॉग किरदार को निशाना बनाया हुआ था और उनके बीच कई धमाकेदार मैच लड़े गए। वहीं ये बात आपको चौंका सकती है कि रोमन रेंस को आखिरी बार पिन के जरिए हराने वाले सुपरस्टार भी कॉर्बिन ही हैं, जिन्होंने TLC 2019 में ये कारनामा किया था।

#)ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस WWE में लंबे समय से दुश्मन बने रहे हैं। उनकी WrestleMania के लिए फ्यूड बहुत धमाकेदार और दिलचस्प रही और मेनिया के मैच में मैकइंटायर ने दिखा दिया था कि वो अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर परफॉर्मर बन चुके हैं और रेंस के साथ उसी स्टोरीलाइन ने मैकइंटायर को फेम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वहीं Survivor Series 2020 में उनका चैंपियन vs. चैंपियन मैच पूरे प्रो रेसलिंग यूनिवर्स के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बना था। उनकी दुश्मनी 2022 में भी जारी रही क्योंकि WWE Clash at the Castle में उनके मैच की पूरी दुनिया ने सराहना की थी और इस मैच ने ट्राइबल चीफ को ज्यादा बड़े हील के रूप में प्रस्तुत किया था।

#)ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर निःसंदेह WWE में रोमन रेंस के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और कई बार रिंग में एक-दूसरे की पीट-पीटकर बुरी हालत कर चुके हैं। कुछ समय पहले लोगन पॉल के IMPAULSIVE पॉडकास्ट पर खुद ट्राइबल चीफ ने लैसनर को अपना सबसे कठिन प्रतिद्वंदी माना था।

WWE WrestleMania 31 की बात करें, SummerSlam 2018 या WrestleMania 38 की, उनके ये सभी मैच यादगार रहे हैं और उनके अलावा भी उनकी कई अन्य मौकों पर भिड़ंत हुई है। हालांकि SummerSlam 2022 के मुकाबले को उनकी प्रतिद्वंदिता का आखिरी मैच कहा गया था, लेकिन उनकी स्टार पावर को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में उनकी दोबारा भिड़ंत जरूर होगी।

