Roman Reigns के 2022 में WWE के 10 सबसे शानदार पल जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) ने WWE में पिछले 2 सालों से भी ज्यादा समय से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और द ब्लडलाइन (The Bloodline) के साथ आने के बाद उन्हें हरा पाना और भी अधिक मुश्किल हो गया है। 2022 में उन्होंने कई दिग्गजों के साथ मैच लड़े और कई बार अपने टाइटल्स को सफलतापूर्वक डिफेंड किया है।

उन्होंने Royal Rumble 2022 से लेकर WrestleMania 38 और Crown Jewel 2022 तक कई यादगार मैच लड़े और उनका इवेंट्स के लिए स्टोरीलाइन बिल्ड-अप भी बहुत शानदार रहा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं रोमन रेंस के 2022 में 10 सबसे यादगार लम्हों पर एक नज़र।

Roman Reigns के WWE में 2022 के 10 सबसे यादगार पल:

-Royal Rumble 2022 के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में सैथ रॉलिंस पर Guillotine Choke को ढीला छोड़ने से इंकार किया, जिसके कारण उन्हें मैच से डिसक्वालिफाई कर दिया गया। इस सबमिशन मूव के कारण रॉलिंस बेहोशी की हालत में चले गए थे

-जुलाई महीने में विंस मैकमैहन की रिटायरमेंट के बाद द ब्लडलाइन और ऑस्टिन थ्योरी का सैगमेंट हुआ, जिसमें रोमन रेंस के 'Your Daddy's not here anymore' कहते ही क्राउड ने Daddy's gone! के चैंट्स कर इस सैगमेंट को यादगार बना दिया था।

-20 मई 2022 के SmackDown एपिसोड में RK-Bro के खिलाफ द उसोज़ को जीत दर्ज करने और अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बनने में मदद की।

-WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से पूर्व एक SmackDown में बहुत शानदार प्रोमो कट किया और कहा कि इस शो को वो चलाते हैं।

-WrestleMania Backlash 2022 में द ब्लडलाइन को RK-Bro और ड्रू मैकइंटायर की टीम पर जीत दिलाई।

-23 सितंबर 2022 के SmackDown एपिसोड में जे उसो को चौंका कर सैमी ज़ेन को द ब्लडलाइन का Honorary मेंबर बनाया।

-17 जून के SmackDown एपिसोड में मैट रिडल को धमाकेदार मुकाबले में हराकर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन किया।

-Royal Rumble 2022 में ब्रॉक लैसनर पर अटैक कर उनकी बॉबी लैश्ले के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में हार का कारण बने।

-Elimination Chamber 2022 में गोल्डबर्ग को Guillotine Choke लगाकर बेहोश किया और अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट को भी सफलतापूर्वक डिफेंड किया।

-WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनकर इतिहास रचा।

