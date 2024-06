WWE दिग्गज Roman Reigns के भाई और 10 बार के चैंपियन जीत सकते हैं Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट, हुई बड़ी भविष्यवाणी

Jey Uso Possibly Winning Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) अब कुछ ही महीने दूर है और ऐसे में उसे जीतने वाले के नाम को लेकर एक उम्मीद और अफवाह का दौर चल रहा है। पूर्व WWE होस्ट को लगता है कि 10 बार के टैग टीम चैंपियन इसे जीत सकते हैं।

मैट कैंप को लगता है कि रोमन रेंस के भाई जे उसो मिस्टर Money in the Bank बन सकते हैं जीत सकते हैं। जे ने Backlash में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को टाइटल के लिए चैलेंज किया था लेकिन वह उसमें हार गए थे। The Wrestling Matt Show में मैट ने फैंस को हैरान करते हुए बताया कि क्यों जे Money in the Bank ब्रीफकेस को जीत सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा,

"मैं हैरान नहीं हूं कि जे उसो और सीएम पंक ने इतनी सारी मर्चेंडाइज बेच दी है। जे बेहद पसंद किए जा रहे हैं। वह अपने मैचों से भी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, अगर इसका कोई मतलब निकलता हो। जब बेल बजती है, तो सब यीट करने की स्थिति में होते हैं क्योंकि उनकी एंट्रेंस ही फैंस के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर है। फैंस ने हाल ही में यीट उस तरह से किया, जैसे पहले व्हाट किया जाता था। यह जरूरी नहीं था क्योंकि उसका कोई जुड़ाव नहीं था, वह (फैंस) चैंट्स करना चाहते थे और वह (जे उसो) उनकी एंट्रेंस करना चाहते थे। उनके मैच ठीक ठाक ही रहे हैं।"

मैट ने आगे कहा,

"हर बार सबकुछ वर्क रेट नहीं होता है। अगर आप पसंद किए जा रहे हैं और आप मर्चेंडाइज बेच पा रहे हैं, तो यह सब पीछे हो जाता है। वह Money in the Bank में एक फेवरेट के तौर पर एंट्री करेंगे। यह संभव है कि वह इसे जीत जाएं और मैं इस बात को समझता हूं।"

WWE दिग्गज JBL ने जे उसो की तारीफों के बांधे पुल

JBL ने हाल में WWE के शो The Bump में जे उसो की जमकर तारीफ की। रेसलिंग जगत के दिग्गज ने पूर्व टैग टीम चैंपियन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वह एक बड़े चैंपियन बन सकते हैं। उन्होंने कहा,