"उन्हें चैंपियन बनाने का कोई मतलब नहीं" - Roman Reigns के फैमिली मेंबर ने उनके ड्रीम मुकाबले को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान

Roman Reigns: WWE यूनिवर्स काफी समय से रोमन रेंस (Roman Reigns) vs द रॉक (The Rock) मैच की मांग करता आया है। कुछ हफ्तों पहले रॉक की वापसी के बाद इस खबर को ज्यादा तूल मिला है। खैर अब अनोआ'ई फैमिली के मेंबर लॉयड (Lloyd Anoa'i) ने बड़ा बयान देते हुए बताया है कि रोमन vs रॉक मैच को किस तरीके से बुक किया जा सकता है।

Unskripted पॉडकास्ट पर लॉयड से हाल ही में पूछा गया कि वो WrestleMania 40 में इस 2 कज़िन ब्रदर्स की भिड़ंत को कैसे बुक करते। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा:

"उनके मैच में रोमन को जीत मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि द रॉक के लिए यहां नियमित रूप से काम कर पाना संभव नहीं है। वो अगर यहां रहेंगे ही नहीं तो उन्हें चैंपियन बनाने का कोई अर्थ नहीं है।"

लॉयड ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"मैं इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू जोड़ने की कोशिश करता। मैं लोगों के दिमाग से खेलने के लिए शायद द रॉक को इस मैच में जीत के लिए बुक करता, लेकिन उसके बाद दोबारा चैंपियनशिप रोमन रेंस को दे देता।"

The Rock ने WWE WrestleMania 40 में Roman Reigns के साथ मैच को टीज़ किया था

आपको याद दिला दें कि कुछ हफ्तों पहले WWE SmackDown में वापसी से पूर्व द रॉक को Pat McAfee Show पर देखा गया था। उन्होंने बताया कि उनका WrestleMania 39 में Roman Reigns के खिलाफ मैच तय कर दिया गया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया।

द पीपल्स चैंपियन ने WrestleMania 40 में Roman Reigns के खिलाफ मैच के संकेत देते हुए कहा:

"हम उस मैच को करवाने के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन उस प्लान पर ठीक तरीके से अमल नहीं कर पाए। इसलिए हमें प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। उस समय कहा गया कि कंपनी का मर्जर होने वाला है, जिसके बाद फिलाडेल्फिया में WrestleMania होगा।"

रोमन रेंस इस समय ब्रेक पर चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो अगले हफ्ते SmackDown में धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। दूसरी ओर द रॉक ने हाल ही में अपीयरेंस दिया था, लेकिन वो दोबारा कब नज़र आएंगे इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।