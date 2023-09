"मैं तैयार हूं" - The Rock ने WrestleMania 40 को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान

The Rock: WWE SmackDown में इस हफ्ते वापसी कर द रॉक (The Rock) प्रो रेसलिंग जगत के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उनके रिटर्न के साथ ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या फैंस जल्द ही उन्हें रिंग में मैच लड़ते हुए देखने वाले हैं। उन्होंने इस संबंध में The Pat McAfee Show पर इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है।

पैट मैकेफी से बात करते हुए द रॉक ने बताया कि उनके और रोमन रेंस के मैच के प्लान पर पानी फिर गया था। उन्होंने कहा:

"हम उस मैच को बुक करने के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अंत में हमें प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। हमने सहमत होकर बात की कि कंपनी की नई डील पास आ रही है और ये मुकाबला भविष्य में जरूर होगा। वहीं फिलाडेल्फिया में WrestleMania होने वाला है।"

मैकेफी ने दिग्गज रेसलर से ये भी पूछा कि उनके WrestleMania 40 में मैच लड़ने के लिए तैयार रहने से क्या मतलब है। इस पर The Rock ने कहा:

"ये भी एक संभावना है, लेकिन मैं रेसलिंग के लिए तैयार हूं। फैंस कुछ अविश्वसनीय चीज़ देखने के हकदार हैं, लेकिन मैं लॉकर रूम के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं, जहां सभी रेसलर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उन्हें ऐसी स्थिति में लाने के लिए क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें ऐसा लगे कि वो एक बदलाव और प्रो रेसलिंग में एक नए युग का हिस्सा बनने जा रहे हैं।"

The Rock ने WWE SmackDown में Austin Theory को धराशाई किया

SmackDown में इस हफ्ते की शुरुआत पैट मैकेफी ने की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके सैगमेंट में ऑस्टिन थ्योरी ने दखल दिया। कुछ देर तक दोनों ने एक-दूसरे पर तंज कसे, लेकिन इस बीच द रॉक के म्यूजिक को सुनकर क्राउड चौंक उठा था।

वहीं जब The Rock रिंग में आए तब पूर्व WWE यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ने उनके लिए काफी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया और रॉक जैसे दिग्गज के साथ उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। तभी अचानक थ्योरी ने द पीपल्स चैंपियन पर हमला कर दिया, वहीं रॉक खुद को जवाबी हमला करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने अंत में थ्योरी को पीपल्स एल्बो लगाकर फैंस का दिल जीता था।