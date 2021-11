WWE SmackDown ऑफ एयर होने के बाद रोमन रेंस और द उसोज को मिली हार, पूर्व चैंपियन ने किया शानदार प्रदर्शन

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का एपिसोड इस हफ्ते काफी शानदार हुआ। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने शो की शुरूआत की और अंत में उन्हें नया प्रतिद्वंदी भी मिला। शो ऑफ एयर होने के बाद भी रोमन रेंस का जलवा देखने को मिला। रोमन रेंस ने शानदार मैच लड़ा। रोमन रेंस और द उसोज का मुकाबला ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) और न्यू डे के साथ हुआ। ये सिक्स मैन टैग टीम मैच शानदार फैंस को देखने को मिला।

WWE SmackDown में इस हफ्ते रोमन रेंस को मिला नया प्रतिद्वंदी

पिछले कुछ समय से न्यू डे की हालत रोमन रेंस और द उसोज ने खराब कर रखी है। ड्रू मैकइंटायर भी ब्लू ब्रांड में शानदार काम कर रहे हैं। पिछले साल Survivor Series 2020 में रोमन रेंस और मैकइंटायर के बीच सिंगल मैच देखने को मिला था। इस चैंपियन vs चैंपियन मैच में रोमन रेंस की जीत हुई थी।

SmackDown डार्क सैगमेंट में सैमी जेन ने भी फैंस के सामने प्रोमो कट किया। जब रोमन रेंस ने एंट्री की तब सैमी जेन ने कहा "YOU DONT GET BROCK TONIGHT; YOU GET SAMI ZAYN"। खैर कोफी किंग्सटन, किंग वुड्स और ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस और द उसोज के खिलाफ जीत हासिल की। मैकइंटायर ने जिमी उसो को पिन कर के अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद कोफी किंग्सटन ने भी कुछ शब्द फैंस से कहे।

WWE ड्राफ्ट में इस बार मैकइंटायर को रेड ब्रांड से ब्लू ब्रांड में शिफ्ट कर दिया गया। मैकइंटायर ब्लू ब्रांड में अच्छा काम कर रहे हैं और जल्द ही उनकी राइवलरी रोमन रेंस के साथ शुरू होगी। खैर इस हफ्ते रोमन रेंस के नए प्रतिद्वंदी के लिए बैटल रॉयल मैच रखा गया था। इस मैच में सैमी जेन ने जीत हासिल की। हालांकि वो इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि लैसनर की वापसी का ऐलान अगले हफ्ते के लिए कर दिया गया। ब्रॉक लैसनर अब अगले हफ्ते वापसी करेंगे। रोमन रेंस और पॉल हेमन को ये सुनकर जरूर झटका लगा होगा। अगले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में अब काफी मजा आएगा।

