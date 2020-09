रोमन रेंस ने हाल ही में WWE में धमाकेदार वापसी की है और वापसी के एक हफ्ते बाद ही वो नए यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गए हैं। वहीं पॉल हेमन के साथ आने से उन्हें अपने करियर में पहली बार हील कैरेक्टर में भी देखा गया। संभावनाएं हैं कि रोमन रेंस लंबे समय तक यूनिवर्सल चैंपियन बने रहने वाले हैं।

Wrestling Observer की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रोमन रेंस ने खुद विंस मैकमैहन से ये मांग की थी कि वापसी के बाद उन्हें विलन कैरेक्टर में रखा जाए। ये एक बहुत अजीब सी मांग रही क्योंकि WWE अधिकारी हमेशा से रोमन रेंस को हील टर्न देने से परहेज ही करते आए हैं।

रोमन रेंस WWE रेसलमेनिया 36 से पहले से ही WWE टीवी पर नजर नहीं आए थे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया था। मगर समरस्लैम 2020 में धमाकेदार वापसी कर उन्होंने सभी को चौंका दिया था।

हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि आखिर पॉल हेमन को रोमन रेंस के साथ लाने का फैसला किसका रहा। लेकिन कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रॉक लैसनर के ना होने से हेमन को भी एक नई शुरुआत की जरूरत थी।

रोमन रेंस कब तक बने रह सकते हैं WWE यूनिवर्सल चैंपियन

रोमन रेंस के WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप सफर के बारे में बात करें तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन में 4 सुपरस्टार्स नंबर-1 कंटेंडर बनने के लिए एक-दूसरे से भिड़ने वाले हैं। शेमस vs मैट रिडल vs बिग ई vs किंग कॉर्बिन मैच में जिसे भी जीत मिलेगी, रोमन को उसके खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना होगा।

Wrestling Observer की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि द फीन्ड और रोमन रेंस के मैच को बड़े पीपीवी के लिए बचाकर रखा जा रहा है।

WWE ने रोमन को हील टर्न देने के निर्णय को कभी भी अधिक तवज्जो नहीं दी है। वहीं रोमन रेंस को WWE का अगला जॉन सीना बनाने के सफर में भी कंपनी से कई बड़ी गलतियां हुईं। लेकिन यहां संभव ही WWE अब 'देर आए दुरुस्त आए' की कहावत को सच साबित करने की कोशिशों में जुटी है और आखिरकार द बिग डॉग को विलन कैरेक्टर में लाने का प्रयास किया जा रहा है।