WWE SummerSlam में महामुकाबले से पहले Roman Reigns ने Jey Uso के ऊपर स्वार्थी होने का लगाया आरोप, दिया कड़ा बयान

Roman Reigns: WWE SummerSlam 2023 में रोमन रेंस (Roman Reigns) और जे उसो (Jey Uso) के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। इस मैच का सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस को धमाकेदार मैच देखने को मिलेगा। इस मुकाबले को लेकर अब रेंस का बयान भी सामने आ गया है।

फर्स्ट टेक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रेंस ने समर की सबसे बड़ी पार्टी में जे के साथ अपने टकराव के बारे में बात की। ट्राइबल चीफ ने अपने चचेरे भाई को "स्वार्थी" करार दिया और दावा किया कि उन्होंने WWE में अपने चचेरे भाई की "थोड़ी बहुत" मदद की।

(क्या लाइन में और भी कुछ है क्योंकि आप अपने चचेरे भाई का सामना कर रहे हैं) बिल्कुल। हमेशा। मेरा मतलब है, एक आदर्श दुनिया में, वह मेरी तरफ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी नहीं बदलता है। हम इस वर्ल्ड में शासन करना जारी रखते हैं। लेकिन वो हर किसी की तरह स्वार्थी है। परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी मित्र जिसकी आप थोड़ी बहुत मदद करते हैं, यह बात उनके दिमाग पर थोड़ी हावी हो जाती है। उन्हें एक ऐसे स्तर का एहसास होता है जिसके वो आदी नहीं हैं, वो इसे चाहते हैं, वो इसकी लालसा करते हैं , और अब जे इसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे इस तरह से स्थापित नहीं किया गया है।

WWE Money in the Bank 2023 में रोमन रेंस की हुई थी हार

WWE Night of Champions में असली कहानी की शुरूआत हुई थी। वहां पर जिमी उसो ने रेंस को दो सुपरकिक मारकर धोखा दे दिया था। इसके बाद ब्लू ब्रांड के एपिसोड में जे ने जिमी का साथ देते हुए रेंस को सुपरकिक मार दी थी। फिर Money in the Bank 2023 में रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ हुआ था। जे ने रेंस को पिन करते हुए जीत हासिल की थी।

SummerSlam 2023 में अब दोनों के बीच फैंस को सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। रेंस की बादशाहत भी खत्म हो सकती है। जे उसो इस समय अलग लेवल पर काम कर रहे हैं।