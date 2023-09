WWE ने Royal Rumble 2024 का पोस्टर किया जारी, Roman Reigns की गैरमौजूदगी ने किया हैरान

Roman Reigns: मेगास्टार और मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले कुछ समय से प्रोग्रामिंग से गायब हैं। फिलहाल उनके अगले दुश्मन और टाइटल डिफेंस को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही में कंपनी ने रॉयल रंबल (Royal Rumble 2024) का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में रोमन को शामिल नहीं करने पर फैंस हैरान रह गए हैं।

साल 2020 में रोमन रेंस ने अपने ऐतिहासिक यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन की शुरूआत की थी। इसके बाद उन्होंने WrestleMania 38 में WWE चैंपियनशिप जीतकर दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को यूनिफाइड कर दिया और कंपनी के पहले अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। आज तीन साल से भी ज्यादा समय होने के बावजूद भी उन्हें कोई सिंगल्स मैच में पिन नहीं कर पाया है।

हाल ही में WWE Royal Rumble 2024 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करते हुए शो के वेन्यू और तारीख का भी ऐलान कर दिया है। अगले साल यह इवेंट 27 जनवरी को टैम्पा बे में होगा। सैथ रॉलिंस, जजमेंट डे, बैकी लिंच और इयो स्काई जैसे कई मौजूदा चैंपियंस को पोस्टर में जगह दी गई है। पोस्टर में ट्राइबल चीफ की गैरमौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

आप पोस्टर यहां देख सकते हैं:

फिलहाल रोमन रेंस को WWE Royal Rumble 2024 के ऑफिशियल पोस्टर में दिखाया नहीं गया है लेकिन यह बिल्कुल संभव है कि कंपनी इवेंट शुरू होने के पहले कुछ और प्रमोशनल पोस्टर रिलीज करें, जिसमें ट्राइबल चीफ भी शमिल हो। Royal Rumble से Road to WrestleMania की शुरुआत हो जाएगी।

साल 2023 में Roman Reigns के द्वारा WWE टीवी पर कम मैच लड़े गए हैं

इस साल की शुरूआत में रोमन रेंस ने Royal Rumble 2023 में केविन ओवेंस का सामना किया था। मैच के बाद सैमी ज़ेन ने रेंस को धोखा दिया और दोनों का मुकाबला Elimination Chamber 2023 में हुआ जहां रोमन विजयी रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स ने रोमन को WrestleMania में चैलेंज किया। सोलो सिकोआ की मदद से हेड ऑफ द टेबल ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

इसके बाद ब्लडलाइन में मतभेद बढ़ गए और रोमन ने सोलो के साथ टीमअप करके Night of Champions 2023 में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का सामना किया। वहीं Money in the Bank 2023 में दोनों का मुकाबला अपने ही भाइयों द उसोज़ से हुआ। इसके बाद SummerSlam 2023 में रोमन ने जे उसो को मात दी थी।