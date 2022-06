Roman Reigns के फैंस के लिए आई बहुत ही बुरी खबर, WWE का अगला बड़ा इवेंट भी करेंगे मिस?

WWE के टॉप सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2022 इवेंट के लिए अब रोमन रेंस उपलब्ध नहीं हैं। रोमन रेंस ने हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) 2022 इवेंट मिस किया था और इस वजह से उम्मीद थी कि वो अगले शो में नजर आएंगे।

रोमन रेंस ने WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर दोनों वर्ल्ड टाइटल्स को यूनिफाइड किया था। इसके बाद से अभी तक रोमन ने अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। WrestleMania Backlash में रोमन रेंस ने एक टैग टीम मैच लड़ा था। इसके बाद Hell in a Cell से उन्होंने आराम लिया था।

सभी को उम्मीद थी कि वो Money in the Bank में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। रिडल लगातार ट्राइबल चीफ पर निशाना साध रहे हैं और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। हालांकि, अब लग रहा है कि दोनों का मैच Money In The Bank इवेंट में शायद ही होगा।

Sports Illustrated के जस्टिन बारासो ने हाल ही में बताया कि रोमन रेंस अब Money in the Bank इवेंट में नजर आने के लिए शेड्यूल्ड नहीं हैं। कुछ समय बाद Wrestling Observer Radio के डेव मेल्टजर ने जस्टिन की इस खबर को कंफर्म किया। ट्राइबल चीफ के फैंस के लिए यह एक बुरी खबर है क्योंकि अब शायद रेंस लगातार दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करने वाले हैं।

WWE ने रोमन रेंस की स्टोरीलाइंस के प्लान्स नहीं बदले हैं

इसी रिपोर्ट में जस्टिन बारासो ने यह भी बताया कि रोमन रेंस के भविष्य में विरोधी वही करेंगे। खबरों के अनुसार रिडल, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर तीनों ही ट्राइबल चीफ के टाइटल के लिए अगले चैलेंजर रहने वाले हैं। बड़ी बात है यह कि रेंस और रिडल का कभी भी सिंगल्स मैच नहीं हुआ है। तीनों ही स्टार्स को रेंस के खिलाफ देखने में जरूर फैंस की रुचि रहेगी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far