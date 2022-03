WWE SmackDown ऑफ एयर होने के बाद फैंस ने Brock Lesnar के नाम पर लगाए चैंट्स, गुस्से में Roman Reigns ने दिया करारा जवाब

WWE SmackDown का एपिसोड इस हफ्ते काफी कुछ चीजें देखने को मिली। रोमन रेंस (Roman Reigns) ने अपने ही अंदाज में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) को चेतावनी दे दी। स्मैकडाउन (SmackDown) ऑफ एयर होने के बाद भी फैंस को मजा आया। फैंस ने ऑफ एयर होने के बाद सुपलेक्स सिटी के चैंट्स लगाए। हालांकि रोमन रेंस को इस बात से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई।

WWE SmackDown ऑफ एयर होने के बाद शानदार मुकाबला देखने को मिला

ऑफ एयर होने के बाद रोमन रेंस और द उसोज का मुकाबला ड्रू मैकइंटायर और द वाइकिंग रेडर्स के साथ हुआ। फैंस ने इस मैच के दौरान रोमन रेंस को नर्वस करने की काफी कोशिश की। फैंस ने लैसनर के नाम के चैंट्स लगाए। रोमन रेंस ने इस चीज़ को अपने ही अंदाज में पहले इग्नोर किया। रोमन रेंस बाद में जरूर फैंस के इस बर्ताव से खुश नहीं दिखाई दिए। रोमन रेंस ने माइक के जरिए इसके बाद फैंस को संदेश दिया। उन्होंने पहले "Miami is the island of relevancy now" कहा और इसके बाद ब्रॉक लैसनर के ऊपर भी तंज कसा।

Mike T @tback15 @WWERomanReigns ain’t having it when the Miami fans chanted Suplex City at him on the post Smackdown dark match. @WWERomanReigns ain’t having it when the Miami fans chanted Suplex City at him on the post Smackdown dark match. https://t.co/Hkdyv3CQ0s

WrestleMania 38 में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फैंस को काफी मजा इस मैच में आएगा। पहली बार इन दोनों के बीच टाइटल vs टाइटल मैच होगा। दोनों अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ब्रॉक लैसनर ने इस दौरान काफी बवाल मचाया था। लैसनर ने सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत खराब कर दी थी। हालांकि रोमन रेंस ने ही लैसनर को गुस्सा दिलाया था।

इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में ब्रॉक लैसनर तो नजर नहीं आए लेकिन रोमन रेंस ने शानदार प्रोमो दिया। रोमन रेंस ने कहा कि वो WrestleMania में इस बार लैसनर को हराकर WWE चैंपियनशिप भी हासिल करेंगे। रोमन रेंस ने कहा कि लैसनर इस बार उन्हें स्वीकार कर के रहेंगे। इस राइवलरी में आगे फैंस को काफी कुछ देखने को मिलेगा। लैसनर अगले हफ्ते एंट्री कर रोमन रेंस को जवाब दे सकते हैं। इस दौरान फैंस को एक्शन भी देखने को मिलेगा। रोमन रेंस और पॉल हेमन इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे।

