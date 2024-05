WWE दिग्गज Roman Reigns की 6 साल पुरानी स्ट्रीक का टूटना तय, फैंस के साथ होगा बड़ा 'धोखा'?

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) का नाम सभी की जुबान पर रहता है। कंपनी के वो अब सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। खासतौर पर सऊदी अरब में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इस बार सऊदी के करोड़ों फैंस को रेंस बड़ा 'धोखा' दे रहे हैं।

WWE King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 25 मई को सऊदी अरब में होगा। कंपनी ने इस शो को हिट करने के लिए कुछ बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। रोमन रेंस का जलवा इस बार वहां देखने को नहीं मिलेगा। और इस वजह से उनके फैंस की आंखों से आंसू भी छलकेंगे।

2018 के बाद 6 साल में पहली बार रोमन रेंस सऊदी अरब में होने वाले इवेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। उस साल ल्यूकीमिया के कारण वो एक्शन से बाहर हो गए थे। साल 2019 में सऊदी में Super ShowDown और Crown Jewel इवेंट हुए और दोनों का हिस्सा रेंस थे। 2020 और 2021 में कोविड के कारण सिर्फ एक-एक ही प्रीमियम लाइव इवेंट वहां पर हो पाया। दोनों साल ट्राइबल चीफ एक्शन में नज़र आए।

2022 में Elimination Chamber और Crown Jewel का आयोजन हुआ। दोनों इवेंट्स का हिस्सा रेंस रहे थे। इसके बाद साल 2023 में भी Night of Champions और Crown Jewel इवेंट सऊदी अरब में देखने को मिला था और दोनों में रेंस के तगड़े मुकाबले हुए थे। साल 2024 में पहला शो King and Queen of the Ring वहां पर होगा और रेंस इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

WWE WrestleMania XL में खत्म हुआ था रोमन रेंस का राज

WrestleMania XL में पिछले महीने कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराकर उनकी बादशाहत खत्म की। 1316 दिन तक वो चैंपियन रहे और इस दौरान उन्हें कई दिग्गजों को हराया। इस समय वो ब्रेक पर चल रहे हैं और उनकी वापसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

6 साल में पहली बार होगा जब रोमन रेंस के बिना कंपनी सऊदी अरब का दौरा करेगी। कंपनी को इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें साल 2018 में WWE ने सऊदी अरब के साथ 10 साल की पार्टनरशिप की थी। तब से लेकर अभी तक वहां पर 10 इवेंट्स हो चुके हैं। रोमन रेंस ने शुरूआती शो में हिस्सा नहीं लिया था और इसके बाद से अब वो इस साल नज़र नहीं आएंगे । अपने इतने अच्छे करियर में शायद पहली बार होगा जब रेंस सऊदी के फैंस को निराश करेंगे।