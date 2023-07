Roman Reigns ने WWE Money in the Bank 2023 से जुड़ा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं ट्राइबल चीफ

Roman Reigns: WWE Money in the Bank 2023 में इतिहास रचा गया क्योंकि रोमन रेंस (Roman Reigns) को साढ़े 3 सालों में पहली बार पिन होना पड़ा है। ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच में जे उसो (Jey Uso) ने उन्हें पिन कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके कुछ समय बाद यूट्यूब पर इस मैच का वीडियो शेयर किया गया, जिसे अब तक 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं।

आपको बता दें कि केवल एक दिन के अंदर इस मैच के हाइलाइट्स को 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जो इस इवेंट से जुड़े वीडियोज़ में सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के ट्रेंड करने का एक कारण ये भी है कि फैंस ने ट्राइबल चीफ के पिन होने की उम्मीद नहीं की थी।

आपको याद दिला दें कि इस कहानी की शुरुआत Night of Champions 2023 में हुई, जहां जिमी उसो ने गुस्से में आकर Roman Reigns को सुपरकिक लगा दी थी। वहीं एक SmackDown एपिसोड में जे उसो ने जिमी का साथ देकर रोमन का साथ छोड़ने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया था। अब Money in the Bank की हार के बाद फैंस जानने के इच्छुक हैं कि ट्राइबल चीफ को लेकर SummerSlam के लिए क्या प्लान बनाया जाता है।

WWE WrestleMania 40 में Roman Reigns का Cody Rhodes से रीमैच हो सकता है?

इसी साल कोडी रोड्स ने वापसी करते हुए मेंस Royal Rumble मैच को जीतते हुए WrestleMania 39 के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन Roman Reigns को चैलेंज किया था। दोनों के बीच मुकाबला शानदार रहा, लेकिन अंत में सोलो सिकोआ के इंटरफेरेंस के कारण द अमेरिकन नाईटमेयर मैच हार गए थे।

अब Wrestling Observer की एक नई रिपोर्ट के अनुसार WrestleMania 40 में कोडी रोड्स vs रोमन रेंस मैच पर विचार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया:

"कोडी रोड्स की कहानी ये है कि वो उस बेल्ट को जीतना चाहते हैं, जो उनके पिता कभी नहीं जीत पाए और ये बेल्ट अभी रोमन रेंस के पास है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि WrestleMania 40 में रोमन का रोड्स से मैच हो सकता है।"

