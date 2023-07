WWE Money in the Bank में Roman Reigns की अपने पुराने दुश्मन के साथ सामने आई बैकस्टेज की खास तस्वीर, देखें यहां

Roman Reigns: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट को फैंस लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। द उसोज़ (The Usos) के खिलाफ सिविल वॉर टैग टीम मैच से पहले रोमन रेंस (Roman Reigns), WWE दिग्गज ट्रिपल एच (Triple H) के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

लंदन में हुए Money in the Bank PLE में द उसोज़ ने रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच में मात दी थी। निश्चित ही यह द उसोज़ के करियर की सबसे बड़ी जीत में से एक थी। इसके साथ ही जे उसो, रोमन को 1294 दिन बाद पिन करने वाले पहले सुपरस्टार बन गए हैं।

WWE ने हाल ही में Money in the Bank के बैकस्टेज की कुछ फोटोज़ को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया था। इनमें से एक फोटो में हेड ऑफ द टेबल और हॉल ऑफ फेमर ट्रिपल एच बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस समय WWE के क्रिएटिव हेड द गेम ही हैं।

WWE में Roman Reigns and Triple H के बीच हो चुकी है खतरनाक दुश्मनी

साल 2014 में रोमन रेंस और ट्रिपल एच एक-दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। रोमन उस समय द शील्ड का हिस्सा थे, वहीं ट्रिपल एच फेमस एवोल्यूशन फैक्शन का हिस्सा रहे हैं। द शील्ड ने Extreme Rules 2014 PLE में द गेम और उनके ग्रुप को मात दी थी। इसके बाद Payback 2014 में भी WWE दिग्गजों वाले एवोल्यूशन फैक्शन को नो होल्ड्स बार्ड एलिमिनेशन सिक्स मैन टैग टीम मैच में शील्ड से पराजय का सामना करना पड़ा था।

समय बीतने के साथ रोमन रेंस कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक बन चुके थे। साल 2016 में हुआ Royal Rumble मैच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। ट्रिपल एच ने मैच में चौंकाने वाली एंट्री की और रेंस के वर्ल्ड टाइटल को जीता था। इसके बाद WrestleMania 32 के मेन इवेंट में रोमन, किंग ऑफ किंग्स को मात देकर फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes