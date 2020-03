WWE WrestleMania 36: रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मेन इवेंट में होगा?

रोमन रेंस और गोल्डबर्ग

रेसलमेनिया में अब कम वक्त रह गया है और लगभग सारे मुकाबले बुक कर दिए गए हैं। यूनिवर्सल चैंपियनशिप से लेकर WWE टाइटल भी दांव पर लगा है। 2 दिनों की होने वाली रेसलमेनिया में कंपनी ये तय नहीं कर पा रही है किस दिन किस मैच को जाए और किस मुकाबले को मेन इवेंट के लिए बुक किया जाए।

ब्रॉक लैसनर अपने टाइटल को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करेंगे, गोल्डबर्ग और रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में भिड़ेंगे, बैकी लिंच और शायना बैलजर का मैच रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए होगा जबकि ऐज बना रैंडी ऑर्टन जैसे मुकाबले भी लिस्ट में हैं।

अब एक रिपोर्ट् में सामाने आया है कि रेसलमेनिया की पहली रात का मेन इवेंट शायना बैजलर और बैकी लिंच के बीच होगा जबकि दूसरा मेन इवेंट पर मुहर नहीं लगी है। FightFul की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्लान में बदलाव करते हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पहली रात मेन इवेंट किया जा सकता है

रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट तय नहीं किया गया है। शायना बैजलर और बैकी लिंच को पहली रात मेन इवेंट का सोचा जा रहा है लेकिन गोल्डबर्ग और रोमन रेंस को भी ये मौका मिल सकता है।

खैर, अब देखना होगा कि इस ऐतिहासिक रेसलमेनिया में आखिरीकार क्या होता है और कौन मेन इवेंट में जगह हासिल करके जीत दर्ज करता है।

रेसलमेनिया 36 का अब तक का मैच कार्ड:

1- ब्रॉक लैसनर (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए मैच)

2- गोल्डबर्ग (चैंपियन) vs रोमन रेंस (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच)

3- रिया रिप्ली (चैंपियन) vs शार्लेट फ्लेयर (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

4- जॉन सीना vs 'द फीन्ड' ब्रे वायट

5- बैकी लिंच (चैंपियन) vs शायना बैजलर (WWE रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच)

6- द अंडरटेकर Vs एजे स्टाइल्स

7- केविन ओवेंस vs सैथ रॉलिंस

8- बेली VS साशा बैंक्स VS टमिना VS लेसी इवांस VS नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

9- रैंडी ऑर्टन VS ऐज (लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)

10- एलिस्टर ब्लैक VS बॉबी लैश्ले

11- स्ट्रीट प्राफिट्स VS एंड्राडे, गार्जा (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप )

12- इलायस vs किंग कॉर्बिन

