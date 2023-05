Night of Champions के बाद WWE को मिले 2 नए चैंपियंस, दिग्गजों ने 6 Superstars को धराशाई कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

Women's Tag Team Champions: WWE Raw में इस हफ्ते फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला। रोंडा राउजी (Ronda Rousey) और शेना बैज़लर (Shayna Baszler) नए विमेंस टैग टीम चैंपियंस बन गए।

Raw में राकेल रॉड्रिगेज़ और शॉट्ज़ी vs डैमेज कंट्रोल vs रोंडा राउजी और शेना बैज़लर vs सोन्या डेविल और चेल्सी ग्रीन के बीच WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच हुआ। ये मुकाबला बहुत तगड़ा रहा। इस मैच में मौजूद सभी सुपरस्टार्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और फैंस का दिल जीता। इस मैच को जीतकर रोंडा राउजी और शेना बैज़लर नई विमेंस टैग टीम चैंपियंस बनीं।

दरअसल ये चैंपियनशिप लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ के पास थी। कुछ हफ्ते पहले मॉर्गन को इंजरी आ गई थीं। उनकी इंजरी के खुलासे के बाद दोनों को चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी। बहुत बड़ा झटका इन दोनों सुपरस्टार्स को लगा था।

खैर अब देखना होगा कि रोंडा राउजी और शेना बैज़लर का टाइटल रन आगे कैसा रहेगा। ये भी देखना होगा कि इनके पहले प्रतिद्वंदी कौन होंगे। आने वाला रेड ब्रांड का एपिसोड बहुत ही मजेदार होगा। राउजी और बैज़लर को लेकर नई जानकारी प्राप्त हो सकती है।

WWE Smackdown में Ronda Rousey को लगा था झटका

रोंडा राउजी और शेना बैज़लर पिछले कुछ समय से साथ में काम कर रही हैं। दोनों ने ब्लू ब्रांड में जमकर बवाल मचाया। पिछले साल 30 दिसंबर को ब्लू ब्रांड के एपिसोड में राउजी अपनी Smackdown विमेंस चैंपियनशिप को शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ हार गईं थी। इसके बाद से अब जाकर उन्होंने टाइटल जीता। राउजी और बैज़लर को लेकर कंपनी ने पहले भी बड़ा प्लान बनाया था, हालांकि इस प्लान को अंतिम समय में रद्द करना पड़ा था। जब इस मुकाबले का ऐलान हुआ तब लगभग पता चल गया था कि ये दोनों ही अगले चैंपियन बनेंगे। इन दोनों की केमिस्ट्री रिंग में शानदार चल रही हैं। फैंस भी दोनों को खास अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं।

