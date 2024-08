3 फेमस कपल जो एक समय पर WWE का हिस्सा थे लेकिन उन्हें रिलीज कर दिया गया

Famous Couples Who Were Once Part of WWE But Got Released: WWE में सुपरस्टार्स साल के ज्यादातर समय रेसलिंग ही करते हैं और लगातार ट्रेवल करते हैं। इसी बीच उन्हें अपने निजी जीवन पर ध्यान देने का मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि, उनके जीवन साथी भी अगर कोई रेसलर हो, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आती है।

WWE में इस समय कई स्टार्स हैं, जो साथी रेसलर के साथ रिलेशनशिप में हैं। बियांका ब्लेयर और मोंटेज़ फोर्ड की जोड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं। कई सारे अन्य कपल भी WWE में साथ रहते हुए लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं लेकिन अब वो कंपनी के साथ नहीं हैं। इस आर्टिकल में हम 3 फेमस कपल के बारे में बात करेंगे, जो एक समय पर WWE पर हिस्सा हुआ करते थे लेकिन उन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया।

3- पूर्व WWE स्टार मैडकैप मॉस और एमा काफी सालों से साथ हैं

रिडिक मॉस ने मैडकैप मॉस नाम से मेन रोस्टर पर काफी सफलता हासिल की। WWE के साथ वो 2014 से थे और 2023 तक वो कंपनी के साथ रहे लेकिन इसी बीच उन्होंने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की। हालांकि, इसी बीच उन्होंने एमा को डेट करना शुरू कर दिया, जो उस समय Impact Wrestling में काम कर रही थीं। बाद में एमा ने अक्टूबर 2022 में WWE में कदम रखा।

मैडकैप मॉस की तरह एमा भी प्रभावित करने में असफल रहीं। इसी वजह से उनका WWE के साथ यह दूसरा रन बहुत छोटा रहा। सितंबर 2023 को WWE ने कई सारे सुपरस्टार्स को रिलीज किया और उनमें मैडकैप मॉस और एमा भी शामिल थे। कंपनी से जाने के बाद मॉस ने इंडिपेंडेंट सर्किट पर काम करना जारी रखा है। दोनों ने 2024 में आखिर शादी कर ली और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं।

2- माइक और मरिया कैनेलिस ने WWE में साथ काम किया है

मरिया कैनेलिस WWE में सालों पहले थीं और फिर वो इंडिपेंडेंट सर्किट का हिस्सा बनीं। इसी बीच उन्होंने माइक बैनेट से शादी की और फिर वो साथ में नज़र आने लगे। इंडिपेंडेंट सर्किट और TNA में सफलता हासिल करने के बाद इस कपल ने साथ में साल 2017 में WWE में कदम रखा। मरिया, माइक की मैनेजर के तौर पर काम करती हुई नज़र आईं लेकिन उनका यह रन पूरी तरह फेल हो गया।

माइक सफलता हासिल नहीं कर पाए और एक जॉबर बन गए। मरिया का यह रन भी उतना सफल नहीं रहा। माइक और उनकी पत्नी दोनों अपनी बुकिंग से निराश थे और अक्टूबर 2019 में उन्होंने रिलीज की मांग की। हालांकि, उस समय उन्हें रिलीज नहीं किया गया लेकिन अप्रैल 2020 में WWE ने इस कपल को निकाल दिया। इसके बाद से दोनों पहल की तरह इंडिपेंडेंट सर्किट पर साथ नज़र आ रहे हैं।

1- Rusev और Lana WWE में साथ काम कर चुके हैं

रुसेव और लाना की जोड़ी से हर कोई परिचित होगा। दोनों ने WWE में काफी समय तक साथ काम किया और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। बाद में रुसेव को अप्रैल 2020 में रिलीज कर दिया गया। यह कई फैंस के लिए हैरान करने वाला निर्णय रहा। इसके बाद वो AEW का हिस्सा बने लेकिन लाना WWE के साथ रहीं।

एक साल बाद जून 2021 में लाना को भी रिलीज कर दिया गया। दोनों इसके बाद AEW में थोड़े समय तक साथ नज़र आए लेकिन फिर लाना ने खुद बताया कि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं। दूसरी ओर रुसेव अभी भी AEW के साथ हैं। पिछले साल रुसेव और लाना दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया लेकिन उन्होंने कपल के तौर पर जरूर लोकप्रियता हासिल की।

