Bad Blood के लिए WWE जल्द करेगी बड़े टाइटल मैच का ऐलान, पूर्व चैंपियन की खुलेगी किस्मत? 

Sami Zayn vs Gunther Can Booked For Bad Blood: WWE Bad Blood का दो हफ्तों से भी कम समय में आयोजन होने वाला है। बता दें, इस प्रीमियम लाइव इवेंट का 5 अक्टूबर को अटलांटा, जॉर्जिया में स्टेट फार्म एरीना में आयोजन होने वाला है। एक नए रिपोर्ट की माने तो इस इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बुक किए जाने का प्लान है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पूर्व चैंपियन की किस्मत खुल सकती है। जल्द ही, टीवी पर इस संभावित मैच को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अभी तक WWE Bad Blood के लिए 5 बड़े मुकाबले बुक कर दिए गए हैं।

इस इवेंट में फिन बैलर vs डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकइंटायर vs सीएम पंक, लिव मॉर्गन vs रिया रिप्ली के अलावा रोमन रेंस-कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ-जेकब फाटू टैग टीम मैच भी होना है। बता दें, सैमी ज़ेन पिछले कुछ हफ्तों से Raw में गुंथर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक रिंग जनरल उन्हें टाइटल मैच देने से इंकार करते हुए आए हैं। डेव मैल्टज़र ने हाल ही में Wrestling Observer Newsletter पर बताया कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Bad Blood में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है। मैल्टज़र ने यह भी बताया कि एक या दो हफ्तों के अंदर इस मुकाबले को ऑफिशियल किया जा सकता है।

गुंथर के खिलाफ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने से पहले सैमी ज़ेन के सामने होगी बड़ी चुनौती

गुंथर से WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पाने के चक्कर में सैमी ज़ेन की इस हफ्ते रेड ब्रांड में लुडविग काइजर के साथ झड़प हो गई थी। इस दौरान सैमी का पलड़ा भारी रहा था। अब अगले हफ्ते Raw के लिए जे़न vs लुडविग मैच का ऐलान कर दिया गया है। अगर पूर्व आईसी चैंपियन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच पाने की संभावना को बढ़ाना है तो उन्हें मुकाबले में काइजर को हराना होगा। देखा जाए तो इस मैच में गुंथर के दखल की भी संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि सैमी ज़ेन के लिए इस मुकाबले में लुडविग काइजर को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और एक जबरदस्त मैच की उम्मीद की जा सकती है।

