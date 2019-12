WWE न्यूज: सैथ रॉलिंस ने हील टर्न लेते हुए बनाई नई टीम, पूर्व चैंपियन पर किया हमला मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 10 Dec 2019, 10:54 IST SHARE

सैथ रॉलिंस बने हील

सर्वाइवर सीरीज के बाद से ही सैथ रॉलिंस का नया अंदाज देखने को मिल रहा है और इस हफ्ते हुई रॉ में हील टर्न लेते हुए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल बैकस्टेज एक सैगमेंट में ऑथर्स ऑफ पेन ने केविन ओवेंस के ऊपर हमला किया और बाद में AOP की गाड़ी से रॉलिंस बाहर आए और उन्होंने ओवेंस को कर्ब स्टॉम्प दिया। रॉलिंस ने ओवेंस के ऊपर हमला करने के बाद एरीना में एंट्री की और कहा, "क्राउड मुझे हमेशा पसंद करता था, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत किया कि सब मेरे खिलाफ हो गए। मैं लगातार कह रहा था कि मेरा ऑथर्स ऑफ पेन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और ओवेंस समेत सभी ने मुझे झूठा कहा। इसी वजह से मैं ऑथर्स ऑफ पेन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर विश्वास है।" यह भी पढ़ें: WWE Raw रिजल्ट्स LIVE- 9 दिसंबर 2019 पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऑथर्स ऑफ पेन रॉ में केविन ओवेंस के ऊपर हमला कर रहे थे और ओवेंस इसके लिए रॉलिंस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि इस हफ्ते रॉलिंस ने ओवेंस पर हमला करते हुए खुद इस बात की पुष्टि भी की। WWE ने सैथ रॉलिंस और उनकी नई टीम ऑथर्स ऑफ पेन के लिए क्या प्लान बनाया है यह अभी साफ नहीं है। हालांकि एक बात तो साफ है कि रॉलिंस का यह हील टर्न लंबे समय तक रहेगा और उनकी फिउड अभी के लिए केविन ओवेंस के साथ ही चलेगी। Advertisement

