फेमस WWE Superstar ने Clash at the Castle में की मौजूदा चैंपियन के हार की भविष्यवाणी, फैंस को मिलेगा सरप्राइज?

Shayna Baszler vs Liv Morgan: WWE सुपरस्टार शायना बैजलर (Shayna Baszler) ने हाल ही में भविष्यवाणी की कि वो क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में लिव मॉर्गन (Liv Morgan) को हराकर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनेंगी। याद दिला दें, लिव मॉर्गन ने इस साल Money in the Bank इवेंट में रोंडा राउजी (Ronda Rousey) पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया था।

SmackDown विमेंस चैंपियन बनने के बाद से ही लिव मॉर्गन को अपना टाइटल डिफेंड करने में काफी मुश्किलें आई हैं। बता दें, रोंडा राउजी के खिलाफ रीमैच में लिव मॉर्गन किसी तरह अपना टाइटल रिटेन में सफल रहीं थी और अब लिव को शायना बैजलर के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना है। इस मैच से पहले WWE ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या शायना बैजलर Clash at the Castle में लिव मॉर्गन को हरा पाएंगी। इसका जवाब खुद शायना बैजलर ने दिया और उन्होंने अपनी जीत की भविष्यवाणी की।

WWE में लिव मॉर्गन को चैंपियन के रूप में मिल रहे बुकिंग को लेकर दिग्गज ने उठाए सवाल

लिव मॉर्गन के SmackDown विमेंस टाइटल जीतने के बाद फैंस ने नोटिस किया कि WWE द्वारा उन्हें कमजोर चैंपियन के रूप में बुक किया जा रहा है और वो मैचों के दौरान कई बार अपना टाइटल हारने के करीब आते हुए दिखाई दे चुकी हैं। रेसलिंग विद फ्रेडी पर इस बारे में बात करते हुए फ्रेडी प्रिंज जूनियर ने कहा-

"मुझे नहीं पता कि यह किसकी गलती है। मैंने कभी भी किसी को कमजोर चैंपियन के रूप में नहीं देखा। जिन्होंने बेल्ट के लिए टैप आउट किया हो और बेबीफेस के रूप में काम करना जारी रखा हो। उन्हें अपने आर्म को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं लगता कि वो चोटिल दिख रही हैं बल्कि वो डरी हुईं और कमजोर नजर आ रही हैं। शायना बैजलर के साथ फिउड के दौरान वो साधारण सुपरस्टार के रूप में नजर आई हैं - और वो चैंपियन हैं।"

यह देखना रोचक होगा कि आगे चलकर लिव मॉर्गन के बुकिंग में बदलाव किया जाता है या नहीं। इस बात पर भी निगाहें रहेंगी कि लिव मॉर्गन कितने समय तक SmackDown विमेंस चैंपियन बनी रहती हैं।

