Super ShowDown 2020 के लिए WWE ने 3 बड़े मैचों का किया ऐलान

सुपर शोडाउन के लिए अब 24 घंटे का समय भी नहीं रह गया है। सुपरस्टार्स सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। WWE ने इस दौरान तीन बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। मंसूर की वापसी हो गई है। अपने ही देश में अब उनका मुकाबला डॉल्फ जिगलर के साथ होगा। जिगलर इस समय ओटिस के साथ स्टोरीलाइन में स्मैकडाउन में शामिल हैं। वहीं ओसी का मुकाबला द वाइकिंग रेडर्स के साथ होगा। ये मुकाबला शानदार होगा। रॉ में कई बार इनके बीच मैच देखने को मिला। वाइकिंग रेडर्स की स्ट्रीक भी ओसी ने ही तोड़ी थी।

हम्बर्टो कारिलो और उनके कजिन गार्जा के बीच भी मुकाबला यहां तय किया गया है। दोनों के बीच मंडे नाइट रॉ में फ्यूड चल रही है। अब इस इवेंट में भी इनके बीच मुकाबला होगा। WWE ने अंतिम समय में इन तीन मैचों का एलान किया है। मंसूर के मैच का फैंस इंतजार कर रहे थे और वो अब हो गया है।

WWE सुपर शोडाउन इवेंट का अब तक का मैच कार्ड:

1- 'द फीन्ड' ब्रे वायट vs गोल्डबर्ग (यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

2- ब्रॉक लैसनर vs रिकोशे (WWE चैंपियनशिप )

3- न्यू डे (बिग ई और कोफी किंग्सटन) vs जॉन मॉरिसन और द मिज (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप)

4- रोमन रेंस vs किंग कॉर्बिन (स्टील केज मैच)

5- एजे स्टाइल्स vs आर ट्रुथ vs एरिक रोवन vs रे मिस्टीरियो vs बॉबी लैश्ले vs एंड्राडे (तुवेक ट्रॉफी गौंटलेट मैच)

6- सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप)

7- बेली vs नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप)

8- हम्बर्टो कारिलो VS गार्जा

9- ओसी VS वाइकिंग रेडर्स

10-मंसूर VS जिगलर

