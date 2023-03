WWE WrestleMania में 16 साल पहले The Great Khali ने मचाया था जबरदस्त बवाल, 7 फुट के दिग्गज को किया धराशाई

The Great Khali vs Kane: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 23) में द ग्रेट खली (The Great Khali) एक बड़े मैच का हिस्सा थे। दरअसल, 16 साल पहले इस भारतीय दिग्गज ने केन (Kane) का सामना एक सिंगल्स मैच में किया था। दरअसल, यह एक रॉ (Raw) vs स्मैकडाउन (SmackDown) मैच था। इस मैच में खली ने पूर्व WWE चैंपियन पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ली थी।

Raw ब्रांड के द ग्रेट खली का SmackDown ब्रांड के केन के खिलाफ इंटरप्रमोशनल मैच हुआ था। यह मैच काफी छोटा रहा। दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच 5 मिनट 30 सेकंड्स तक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मैच शुरू होते ही खली ने केन को पटक दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया।

केन ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन भारतीय सुपरस्टार के शोल्डर अटैक द्वारा दिग्गज धराशाई हो गए। खली ने केन को रिंग के बाहर कर दिया और फिर केन ने रोप्स का फायदा उठाकर खली पर हमला किया। उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स लगाई लेकिन खली ने क्लोथ्सलाइन देकर फिर दबदबा बनाया।

उन्होंने बिग रेड मशीन पर बॉडीस्लैम लगाया और फिर उन्हें सबमिशन में फंसाया। भारतीय दिग्गज ने रिंग कॉर्नर पर केन को किक्स और एल्बो द्वारा धराशाई किया। केन ने आखिर वापसी की और पंच लगाए। खली ने काउंटर करने की कोशिश की लेकिन केन ने उन्हें रिंग कॉर्नर पर क्लोथ्सलाइन दी। साथ ही टॉप रोप से बेहतरीन पंच लगाया।

इससे भी खली धराशाई नहीं हुए। बाद में उन्होंने किक लगाकर खली को रोप्स में फंसाया। केन रिंग के बाहर जाकर चेन लेकर आए। उनके बीच लड़ाई जारी रही और एक जबरदस्त अटैक द्वारा भारतीय रेसलर ने केन को धराशाई किया। द ग्रेट खली ने टर्न बकल को फाड़ दिया और रेफरी का ध्यान उसपर था।

इतनी देर में केन ने चेन द्वारा लो-ब्लो दिया। उन्होंने खली पर बॉडीस्लैम लगाया और पिन किया। उन्होंने किकआउट किया। दोनों ने एक-दूसरे पर चोकस्लैम लगाने की असफल कोशिश की। खली ने मॉडिफाइड डबल चोकस्लैम लगाया और पैरों से ही केन को पिन करके जीत हासिल की। उन्होंने इस मैच द्वारा बवाल मचा दिया था।

WWE दिग्गज The Great Khali को WWE में काफी सफलता मिली

द ग्रेट खली WWE में इतनी सफलता पाने वाले पहले भारतीय सुपरस्टार थे। उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर कब्जा किया। इसके अलावा वो अंडरटेकर और केन समेत कई दिग्गजों को हरा चुके हैं। कुछ सालों पहले WWE ने उन्हें Hall of Fame में भी शामिल किया था। वो अभी भारत में अपनी रेसलिंग स्कूल चला रहे हैं।

