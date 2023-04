भारतीय रेसलर The Great Khali ने अपने पहले WWE मैच में दिग्गज का किया था सामना, जीत हासिल करके फैंस को चौंकाया

The Undertaker vs The Great Khali: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) और द ग्रेट खली (The Great Khali) को दुश्मनी के बारे में सभी को पता होगा। खली ने टेकर पर हमला करते हुए ही अपना WWE डेब्यू किया था। बाद में उनके बीच कुछ मैच देखने को मिले। जजमेंट डे (Judgment Day 2006) में उनके बीच एक तगड़ा मुकाबला बुक किया गया। पहली बार दोनों रिंग में आमने-सामने आए थे। साथ ही यह खली का WWE रिंग में पहला मैच था।

बेहतरीन स्टोरीलाइन के बाद दोनों एक सिंगल्स मैच में एक्शन में दिखाई दिए। खली ने डॉमिनेशन दिखाया और द डेडमैन ने वापसी करने की लगातार कोशिश की। हालांकि, दो बार खली ने उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। बाद में अंडरटेकर के टॉप रोप मूव को काउंटर करके भारतीय दिग्गज ने उन्हें नीचे पटक दिया। रिंग कॉर्नर पर खली ने टेकर को किक्स लगाकर धराशाई किया।

खली ने अंडरटेकर को रिंग के बाहर किया और पीठ पर हमला किया। अंडरटेकर ने पंच लगाकर वापसी करने की कोशिश की लेकिन जायंट ने उन्हें स्टील स्टेप्स में धकेल दिया। द ग्रेट खली के मैनेजर ने रिंगसाइड पर अंडरटेकर पर हमला किया लेकिन रेफरी यह नहीं देख पाए। दिग्गज ने रिंग में एंट्री की और भारत रेसलर ने उनपर बॉडी स्लैम लगाया।

उन्होंने अंडरटेकर के सिर पर बेहतरीन चोप लगाकर पिन किया। हालांकि, द फिनॉम ने किकआउट किया। दोनों ने एक-दूसरे पर पंच लगाए। टेकर ने खली को नीचे गिराने की कोशिश की और फिर रोप्स पर से जबरदस्त ब्लो लगाया। टेकर ने स्प्लैश देकर भारतीय रेसलर को गिराने की कोशिश की। इसी बीच खली रोप्स में बंध गए और फिर पूर्व WWE चैंपियन ने उनपर पंच लगाए।

अंडरटेकर ने खली के मैनेजर पर भी हमला करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। मॅनेजर ने खली को रोप्स में से निकाला। द डेडमैन ने दबदबा जारी रखने की कोशिश की लेकिन खली ने बिग बूट लगाकर मोमेंटम शिफ्ट किया। द ग्रेट खली ने फिर से एक चोप लगाया। उन्होंने अंडरटेकर पर किक लगाई और पिन करके जीत दर्ज की। उन्होंने अंडरटेकर पर खड़े होकर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। खली की इस जीत ने फैंस को चौंका दिया था।

WWE दिग्गज The Undertaker ने The Great Khali से हार का लिया था बदला

अंडरटेकर और ग्रेट खली के बीच यह अंतिम मैच नहीं था। दोनों के बीच इसके बाद कुछ और सिंगल्स मुकाबले देखने को मिले। इन सभी में द डेडमैन का ही पलड़ा भारी रहा। खली को सिर्फ दिग्गज के खिलाफ अपने पहले मैच में जीत मिली थी। इसके बाद फिनॉम ने कभी गलती नहीं की। हालांकि, Judgment Day 2006 में जीत से खली को बहुत फायदा मिला था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes