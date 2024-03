WWE WrestleMania XL में Roman Reigns vs Cody Rhodes मैच के लिए बहुत बड़ी शर्त का किया गया ऐलान, एक हार सबकुछ कर देगी खत्म?

Roman Reigns vs Cody Rhodes: रेसलमेनिया (WWE WrestleMania XL) नाईट 2 में रोमन रेंस को कोडी रोड्स (Roman Reigns vs Cody Rhodes) के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करना है। अब इस मैच के लिए TKO मेंबर द रॉक (The Rock) ने बहुत बड़ी शर्त को जोड़ दिया है।

SmackDown के हालिया एपिसोड के मेन इवेंट में रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस एक साथ रिंग में मौजूद थे। इस बीच सैथ और कोडी ने WrestleMania XL के नाईट 1 के लिए रोमन और कोडी के चैलेंज को स्वीकार किया था। रॉक ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नाईट 1 में कोडी और सैथ जीतते हैं तो नाईट 2 में ब्लडलाइन का दखल देखनने को नहीं मिलेगा और अगर रेंस-रॉक जीतते हैं, तो ब्लडलाइन कुछ भी कर सकता है।

इसके बाद द रॉक ने आखिरकार TKO के बोर्ड मेंबर में शामिल होने का फायदा उठाया और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स मैच में एक बहुत बड़ी शर्त को जोड़ दिया है। द रॉक ने इस बात का ऐलान किया कि अगर कोडी रोड्स WWE WrestleMania XL नाईट 2 में रोमन रेंस को हराने में कामयाब नहीं होते हैं, तो उन्हें फिर कभी भी इस चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा।

द रॉक ने ब्लू ब्रांड में एक बार फिर साफ किया कि वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को खत्म नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्होंने दोनों स्टार्स के बीच मैच में एक नई शर्त को जोड़ा है। इसका मतलब साफ है कि रोमन रेंस के खिलाफ एक हार के साथ अमेरिकन नाईटमेयर के लिए सबकुछ खत्म हो सकता है।

WWE WrestleMania XL में क्या रोमन रेंस को हरा पाएंगे कोडी रोड्स?

यह लगातार दूसरा साल है जब कोडी रोड्स WWE WrestleMania में रोमन रेंस को चैलेंज करने वाले हैं। पिछले साल भी अमेरिकन नाईटमेयर ने ट्राइबल चीफ को चैलेंज किया था, लेकिन सोलो सिकोआ द्वारा दखल देने के कारण वो इस मैच को जीत नहीं पाए थे और रोमन रेंस अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हुए थे।

अब इस साल कोडी रोड्स ने पहले Royal Rumble को जीता और फिर से रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है। हालांकि, इस बार उनके सामने सिर्फ रॉक की चुनौती नहीं होने वाली है, बल्कि उन्हें द रॉक से भी निपटना होगा। कोडी को अगर अपनी स्टोरी खत्म करनी है, तो उन्हें सबसे पहले सैथ रॉलिंस के साथ मिलकर रॉक और रोमन को नाईट 1 में हराना होगा। वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो वो रोमन रेंस के खिलाफ होने वाले सिंगल्स मैच में ब्लडलाइन को दूर रखने में कामयाब होंगे और उनके जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी।

