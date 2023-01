WWE Royal Rumble 2013 में The Rock ने सालों बाद जीती थी चैंपियनशिप, फेमस Superstar के ऐतिहासिक टाइटल रन का हुआ था अंत

The Rock and CM Punk: WWE रॉयल रंबल (Royal Rumble) 2013 में द रॉक (The Rock) चैंपियन बने थे। वो सालों बाद WWE में कोई चैंपियनशिप जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने यहां सीएम पंक (CM Punk) का सामना किया था और उनका यह मुकाबला काफी यादगार साबित हुआ था।

Royal Rumble 2013 में The Rock बने थे WWE चैंपियन

सीएम पंक और द रॉक के बीच WWE चैंपियनशिप मैच मेन इवेंट में हुआ। इस मैच में शर्त थी कि अगर द शील्ड ने इंटरफेयर किया, तो पंक से टाइटल छीन लिया जाएगा। द रॉक ने मैच शुरू होते ही सीएम पंक पर पंच लगाना शुरू कर दिए और फिर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। सीएम पंक बार-बार रिंग के बाहर जा रहे थे और बाद में पॉल हेमन ने रॉक पर हमला करके अपने क्लाइंट की मदद की। यहां से सीएम पंक को डॉमिनेट करने का समय मिला और काफी समय तक उनका पलड़ा भारी रहा।

उन्होंने रॉक को होल्ड में फंसाया और बाद में पंक ने ग्रेट वन पर कई बार सबमिशन लगाया। मैच में एक समय आया, जब रेफरी का ध्यान सीएम पंक पर था और पॉल ने द रॉक पर फिर हमला किया। रॉक ने बीच में वापसी करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सीएम के घुटने में चोट लग गई थी और फिर दिग्गज ने उसे टारगेट किया।

मैच जारी रहा और सीएम पंक के GTS मूव को रॉक ने ब्लॉक किया। दिग्गज को फिर से चैंपियन ने सबमिशन में फंसाया। रॉक बचने में सफल रहे और उन्होंने पंक पर DDT लगाया। ग्रेट वन के रॉक बॉटम मूव को काउंटर करके उन्होंने दिग्गज को होल्ड में लॉक किया। रॉक ने वापसी की और सीएम पंक को शार्प शूटर में फंसा लिया।

द रॉक और सीएम पंक से बोच हुआ और अनाउंसर्स टेबल टूट गई। दोनों नीचे गिर गए। हालांकि, मैच जारी रहा और रिंगसाइड पर दिग्गज ने चैंपियन को रॉक बॉटम दिया। रिंग में लाकर द रॉक ने पिन किया लेकिन सीएम पंक ने किकआउट किया। मैच जारी रहा और दोनों ने एक-दूसरे पर पंच लगाए।

रॉक ने स्पाइनबस्टर मूव लगाया और फिर वो पीपल्स एल्बो मूव देने वाले थे। इतनी देर में लाइट बंद हो गई और किसी ने आकर रॉक पर हमला कर दिया। साथ ही उन्हें अनाउंसर्स टेबल पर पटक दिया। पंक ने इस इंटरफेरेंस का फायदा उठाया और पिन करके टाइटल रिटेन किया। हालांकि, विंस मैकमैहन ने एंट्री की।

मिस्टर मैकमैहन ने एंट्री की और शर्त याद दिलाई कि द शील्ड को इंटरफेयर नहीं करना था। इसके बावजूद पंक ने उनकी मदद ली। इसी कारण मैकमैहन ने सीएम पंक से टाइटल लेने का निर्णय लिया। द रॉक ने इसके बजाय मैच को फिर शुरू करने की मांग की। विंस ने मैच रीस्टार्ट कराया और रॉक ने थोड़े समय तक संघर्ष किया।

उन्होंने टॉप रोप से एल्बो ड्रॉप लगाया। बाद में रॉक ने वापसी की और स्पाइनबस्टर मूव लगाया। उन्होंने पीपल्स एल्बो मूव लगाया और पिन करके WWE चैंपियनशिप जीत ली। इसी के साथ उन्होंने सीएम पंक के 434 दिनों के ऐतिहासिक टाइटल रन का अंत किया।

