'1 जुलाई को दुनिया Roman Reigns को पिन होते हुए देखेगी'- WWE Money in the Bank से पहले ट्राइबल चीफ के भाइयों ने भरी हुंकार

The Usos: WWE Money in the Bank 2023 को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कंपनी ने इस प्रीमियम लाइव इवेंट को हिट करने के लिए प्लान बना लिया है। फैंस को बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मुकाबला रोमन रेंस (Roman Reigns) का होगा। रोमन और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) का मुकाबला द उसोज़ (The Usos) के साथ होगा।

द उसोज़ ने इस बार ठान लिया है कि वो रोमन रेंस को हराकर रहेंगे। पिछले तीन हफ्ते में दोनों ने इस बात के संकेत दे दिए। रेंस भी अपने भाइयों से बदला लेने के पूरे मूड में होंगे। खैर Money in the Bank 2023 से पहले WWE ने द उसोज़ का एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो अपनी तैयारी के बारे में बता रहे हैं। उसोज़ से पूछा गया कि रेंस और सिकोआ से टकराने के लिए उनकी तैयारी क्या है। उसोज़ ने कुछ खास बातें बताईं जो संक्षेप में हम आपको बताएंगे।

हम सभी ने एक ही टीम में काम किया है। हमें पता है कि गेम कैसे खेलना है। जो भी सामने से रिएक्शन आएगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। हम लोगों की केमिस्ट्री हमेशा शानदार रही। उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। हमारे परिवार के खिलाफ जो जाएगा उसे हम सबक भी सिखाएंगे। उन्होंने बेस्ट टैग टीम के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो जवाब भी मिलेगा। रेंस हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं।

सोलो अभी सीख रहे हैं। उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने ज्यादा मुकाबले नहीं लड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आसानी से बाहर हो सकते हैं। रोमन रेंस ने अपने आपको अभी ग्रूम किया है लेकिन हम पिछले 13 साल से ये काम कर रहे हैं। हम रेंस को इस बार ऐसे मूव्स दिखाएंगे जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। 1 जुलाई को पूरी दुनिया रोमन को पिन होते हुए देखेगी। हमने पहले दिन से ही कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं।

क्या WWE Money in the Bank 2023 में Roman Reigns की होगी हार?

Money in the Bank 2023 में होने वाले मुकाबले में अब बहुत मजा आएगा। फैंस को बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। कंपनी ने कुछ ना कुछ खास प्लान जरूर बनाया होगा। रेंस की हार होगी तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब देखना होगा कि वो अपने भाइयों से कैसे बदला लेंगे।

