3 बड़ी चीजें जो Roman Reigns साल 2025 के दौरान अपने WWE करियर में पहली बार कर सकते हैं

Things Roman Reigns May Achieve in 2025: WWE दिग्गज रोमन रेंस (Roman Reigns) ने जब से 2012 में मेन रोस्टर डेब्यू किया है, वह तब से लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे कई मुकाम हैं, जिसको कि असली ट्राइबल चीफ ने अपने 12 सालों के लंबे मेन रोस्टर रेसलिंग करियर में नहीं प्राप्त किया है। रेसलमेनिया (WrestleMania XL) में 1316 दिनों के अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रन को खत्म करने वाले पूर्व शील्ड मेंबर के पास 2025 में मौका होगा, कि वह कंपनी में हर उस चीज को पा लें, जो अब तक उनसे दूर है। इस आर्टिकल में हम आपको वह तीन चीजें बताने वाले हैं जिन्हें रोमन रेंस WWE में अबतक नहीं पा सके हैं, लेकिन 2025 में वह इसको बदल सकते हैं।

#3 रोमन रेंस 2025 में WWE King of the Ring बन सकते हैं

Trending

WWE में रोमन रेंस ने अपने करियर के दौरान कभी भी King of the Ring का खिताब अपने नाम नहीं किया है। पूर्व शील्ड मेंबर ने Survivor Series 2012 में धमाकेदार डेब्यू के बाद से लेकर अब तक खुद को रिंग का किंग कहलाने का मौका नहीं पाया है। SummerSlam 2020 के बाद से तो रोमन एक अलग और बेहद बेहतरीन स्टोरीलाइन का हिस्सा हैं। इस साल जब King of the Ring टूर्नामेंट हुआ, तो उस समय रोमन रेंस रिंग से दूर थे। अब अगर कंपनी इसको करती है तो King of the Ring इवेंट या टूर्नामेंट अगले साल ही होगा और उसको जीतकर रोमन रेंस अपने करियर में इस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं।

#2 रोमन रेंस 2025 में होने वाले Money in the Bank लैडर मैच को जीतकर इतिहास रच सकते हैं

रोमन रेंस ने 2015 में हुए Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लिया था। वह इसको नहीं जीत पाए थे, जबकि उनके विरोधी शेमस ने यह मुकाबला और ब्रीफकेस अपने नाम किया था। रोमन के हाथ अब तक इस खिताब से दूर हैं। असली ट्राइबल चीफ अपने करियर के इस सूखे को अगले साल खत्म करके एक नई शुरूआत कर सकते हैं। कोडी रोड्स ने उनसे WrestleMania XL में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। रोमन Money in the Bank ब्रीफकेस जीतकर उसको अमेरिकन नाइटमेयर या किसी अन्य स्टार पर कैश इन करके दोबारा से चैंपियन बन सकते हैं।

#1 रोमन रेंस ने WWE की नई वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीती है

रोमन रेंस ने जब अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में SmackDown में अपना समय देना शुरू किया, तो कंपनी ने 2023 में Raw में नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सबके सामने पेश किया। Night of Champions 2023 में एजे स्टाइल्स को हराकर सैथ रॉलिंस ने इस नए टाइटल के पहले अधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया। अब इस समय गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं। रोमन अगले साल Raw के Netflix डेब्यू एपिसोड का हिस्सा होंगे। वो यहां से Raw में ही नज़र आ सकते हैं और फिर आखिर अगले साल किसी तरह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback