3 चीज़ें जो सोलो सिकोआ की ब्लडलाइन WWE Bash in Berlin 2024 में कर सकती हैं

Things Bloodline can do Bash in Berlin: WWE बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin 2024) में अब महज कुछ ही समय बचा है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान अबतक द न्यू ब्लडलाइन (The New Bloodline) के किसी सैगमेंट या मैच का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है।

यह चीज़ आने वाले SmackDown में बदल सकती है और हमें सोलो सिकोआ या उनका ग्रुप इस प्रीमियम लाइव इवेंट में नज़र आ सकता है। ऐसे में आइए नज़र डालते हैं उन तीन चीज़ों पर जो द न्यू ब्लडलाइन WWE Bash in Berlin 2024 में कर सकती है।

#3 द न्यू ब्लडलाइन का हिस्सा बन सकते हैं पूर्व WWE सुपरस्टार के पुत्र

ज़िल्ला फाटू बहुत बढ़िया रेसलर हैं और वह पूर्व WWE सुपरस्टार उमागा के पुत्र हैं। वह इंडिपेंडेंट सर्किट में कमाल कर रहे हैं। उन्होंने तो बेहद क्लियर तरह से बताया है कि वह कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में कंपनी उनको सोलो सिकोई की ब्लडलाइन का हिस्सा बनाने का एक प्रोग्राम WWE Bash in Berlin 2024 में कर सकती है।

अब ज़िल्ला कंपनी का हिस्सा बनने के बाद किसी रेसलर को धराशाई करते हैं या नहीं यह तो देखने वाली बात होगी। वैसे इनके आने से समोअन स्पाइक को लेकर झगड़ा हो सकता है क्योंकि उमागा की यह मूव अभी सोलो सिकोआ इस्तेमाल करते हैं।

#2 द न्यू ब्लडलाइन WWE Bash in Berlin 2024 में एक नए वाइजमैन को अपने साथ जोड़ सकती है

28 जून 2024 हो हुए SmackDown में पॉल हेमन पर इसलिए हमला हुआ था क्योंकि उन्होंने सोलो सिकोआ को अपना ट्राइबल चीफ मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूरी द न्यू ब्लडलाइन ने उनपर हमला करने के बाद उनको अनाउंस डेस्क पर पटक दिया था।

WWE दिग्गज रिकिशी इस जगह को भरने के लिए सही दावेदार हैं। रिकिशी सोलो सिकोआ के असल जिंदगी में पिता भी हैं। ऐसे में सोलो सिकोआ उनको ग्रुप में द वाइजमैन के रूप में शामिल करने से जुड़ा सैगमेंट Bash in Berlin 2024 में कर सकते हैं।

#1 रोमन रेंस और जेकब फाटू के बीच में WWE Bash in Berlin 2024 में एक मैच हो सकता है

रोमन रेंस ने SummerSlam 2024 में वापसी की थी। उन्होंने तब सोलो सिकोआ पर हमला किया था। इसके बाद वाले SmackDown में वह द न्यू ब्लडलाइन पर भारी पड़े थे और यही सिलसिला हालिया SmackDown में भी जारी था जबतक जेकब फाटू नहीं आए थे।

जेकब के आते ही हमला करने के कारण रोमन कमजोर पड़ गए और वह शो के अंत में रिंग मैट पर दर्द में कराहते हुए दिख रहे थे। ऐसे में कंपनी Bash in Berlin 2024 में रोमन और जेकब के बीच में एक मुकाबले की घोषणा कर सकती है। यह बेहद अच्छा होगा क्योंकि इससे द न्यू ब्लडलाइन के इनफोर्सर को बढ़िया मौका मिलेगा।

