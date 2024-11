Triple H ने बड़े टूर्नामेंट का किया ऐलान, WWE दिग्गज ने जीत के साथ की धमाकेदार शुरूआत

Women's Us Title First Round Matches: WWE SmackDown में पिछले हफ्ते जनरल मैनेजर निक एल्डिस (Nick Aldis) ने विमेंस यूएस चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करते हुए फैंस को बड़ी खुशखबरी दी थी। इस हफ्ते SmackDown में पहले विमेंस यूएस चैंपियन के लिए टूर्नामेंट की शुरूआत भी हो गई। बता दें, खुद ट्रिपल एच (Triple H) ने सोशल मीडिया के जरिए इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचों का ऐलान किया। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के लिए कुल 4 ट्रिपल थ्रेट मुकाबले बुक किए गए हैं। इस हफ्ते SmackDown में टूर्नामेंट के पहले राउंड में बेली vs कैंडिस लेरे vs बी-फैब मैच हुआ। रोल मॉडल ने यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरूआत की।

इसके अलावा फर्स्ट राउंड में बियांका ब्लेयर vs चेल्सी ग्रीन vs ब्लेयर डेवनपोर्ट मैच भी होना है। इस मुकाबले के विजेता का सेकेंड राउंड में बेली से सिंगल्स मैच होगा। वहीं, सेकेंड राउंड मैच जीतने वाले सुपरस्टार को फाइनल में जगह मिलेगी। जेड कार्गिल vs मीचीन vs पाइपर निवेन और नेओमी vs टिफनी स्ट्रैटन vs इलेक्ट्रा लोपेज इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में होने वाले बाकी दो ट्रिपल थ्रेट मुकाबले हैं। इन दोनों मैचों के विजेता भी सेकेंड राउंड में भिड़ेंगे। वहीं, सेकेंड राउंड को जीतने वाला रेसलर दूसरा फाइनलिस्ट बन जाएगा। वहीं, फाइनल जीतने वाली सुपरस्टार इतिहास की पहली विमेंस यूएस चैंपियन बनते हुए इतिहास रच देंगी।

WWE SmackDown में बेली ने कैंडिस लेरे vs बी-फैब के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में किस प्रकार मारी बाजी?

जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते SmackDown में विमेंस यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में बेली vs कैंडिस लेरे vs बी-फैब मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच अच्छी फाइट हुई। अंत में बी-फैब ने कैंडिस को बिग बूट देकर रिंग के बाहर किया। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स की साथी, बेली को अपना मूव देकर मैच खत्म करना चाहती थीं। हालांकि, WWE दिग्गज ने चालाकी दिखाते हुए बी-फैब को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही बेली विमेंस यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना चुकी हैं। अब यह देखना रोचक होगा कि पूर्व डैमेज कंट्रोल मेंबर यह टूर्नामेंट जीतकर WWE इतिहास की पहली विमेंस यूएस चैंपियन बन पाती हैं या नहीं।

