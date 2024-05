WWE King and Queen of the Ring जीतने वाले Superstars को मिलेगा चैंपियनशिप मैच, Triple H के ऐलान के बाद फैंस के बीच छाई खुशी की लहर

WWE King and Queen of the Ring Get Championship Match: WWE दिग्गज ट्रिपल एच (Triple H) ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) से पहले फैंस और रेसलर्स को एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। इस जानकारी से सुपरस्टार्स के अंदर खुशी की लहर है। ट्रिपल एच ने अब King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के विजेताओं को जीतने के लिए बड़ी प्रेरणा प्रदान की है।

ट्रिपल एच इस समय जेद्दाह, सउदी अरब में हैं और वह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इसी एक बातचीत के दौरान उन्होंने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल को जीतने वाले सुपरस्टार को भविष्य में मिलने वाले मौके से जुड़ी बड़ी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट को जो भी सुपरस्टार जीतेगा वह SummerSlam में चैंपियन से मुकाबला लड़ सकता है। उन्होंने कहा,

"मुझे एक घोषणा करनी है। अब से पहले King and Queen of the Ring टूर्नामेंट का हिस्सा होना और उसे जीतना बेहद सम्मान की बात होती थी। आप उसे अपने दम पर जीतते थे और यह आपको आगे के लिए लॉन्च करने का बड़ा माध्यम होता था। मैं चाहता था कि टूर्नामेंट वैसे ही रहे और मैं इस हिस्से की बात को तब तक नहीं बताना चाहता था, जब तक हम यहां नहीं आए थे। King and Queen of the Ring टूर्नामेंट को जीतने वाले रेसलर्स को आने वाले SummerSlam में अपने ब्रांड के WWE या वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ एक चैंपियनशिप मैच का मौका मिलेगा।"

Expand Tweet

WWE ने King and Queen of the Ring के लिए कितने मैचों की घोषणा कर रखी है?

WWE ने अबतक King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए केवल पांच मैचों की घोषणा की है। इनमें से दो तो King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल मैच हैं, जबकि तीन चैंपियनशिप मैच हैं। बैकी लिंच अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी।

वहीं सैमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में ब्रॉन्सन रीड एवं चैड गेबल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। शो के तीसरे बड़े चैंपियनशिप मैच में कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को यूएस चैंपियन लोगन पॉल के खिलाफ दांव पर लगाएंगे। यह देखना होगा कि कौन यहां से चैंपियन के तौर पर बाहर आएगा।

Expand Tweet