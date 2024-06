Money in the Bank में The Bloodline को मिल सकते हैं और दो नए सदस्य, पूर्व WWE Superstar ने किया बहुत बड़ा दावा

Two New Bloodline Members Debut at Money in the Bank: पूर्व WWE सुपरस्टार एडन इंग्लिश (Aiden English) ने अपने पॉडकास्ट पर बताया कि द ब्लडलाइन (The Bloodline) को मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में दो नए सुपरस्टार्स ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने इन नामों के कयास लगाए और उनको सबके साथ साझा किया।

Rebooked पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि कोडी रोड्स पर WWE Clash at the Castle में सोलो सिकोआ, उनके साथी टामा टोंगा और टांगा लोआ ने अटैक किया था, उन्हें बचाने के लिए केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन आए थे, तो इनके बीच में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच होना तय है। उनका मानना था कि इस दौरान दो सुपरस्टार्स का डेब्यू हो सकता है। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा,

"केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स बनाम द ब्लडलाइन मैच! यह ऐसी जगह है, जहां पर हिकुलियो नजर आ सकते हैं, या फिर जैकब फाटू, कौन जानता है क्या होगा? वह सिर्फ ताकतवर हो रहे हैं।"

पूर्व WWE होस्ट को लगता है कि सिक्स मैन टैग टीम मैच के बाद धोखा देखने को मिल सकता है

मैट कैम्प WWE के पूर्व होस्ट हैं। वह The Wrestling Matt नाम के पॉडकास्ट करते हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में हाल में बात करते हुए यह माना कि हमें इस सिक्स मैन टैग टीम मैच के बाद रैंडी ऑर्टन की तरफ से धोखा देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा,

"अगर वह सिक्स मैन टैग टीम मैच बुक करते हैं, तो Money in the Bank में एक ऐसा पल हो सकता है, जहां पर केविन ओवेंस रिंग से निकलते हैं और रैंडी ऑर्टन को टाइटल जमीन पर दिखाई देता है। वह उसे कोडी रोड्स को देने जाते हैं और जब वह ऐसा कर रहे होते हैं, तो उसी समय रैंडी झटके से टाइटल को अंदर की तरफ करते हैं और एक RKO हिट कर देते हैं। यहां पर ख्याल ऐसा होना चाहिए कि रैंडी को यह मालूम था कि वह रोड्स के नजदीक जा सकते हैं क्योंकि वह एक कदम आगे हैं। वह कह सकते हैं कि 'हां आपको आपके पिता ने बहुत कुछ सिखाया होगा और मैंने भी आपको काफी कुछ सिखाया है, लेकिन मैंने आपको सबकुछ नहीं सिखाया है।"

