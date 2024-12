2 सुपरस्टार्स जिनसे Cody Rhodes का WWE में 2025 में मैच होना चाहिए और 2 जिनसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए

Stars Cody Rhodes Should Face or Not 2025: अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के लिए 2024 काफी जबरदस्त रहा। उनके करियर का इसे सबसे सफल साल कहना गलत नहीं होगा। अब फैंस की नज़र 2025 पर है और सभी देखना चाहते हैं कि अमेरिकन नाईटमेयर 2025 में किस तरह से बवाल मचाते हैं। कोडी रोड्स ने 2024 में जिस तरह से कुछ बड़े स्टार्स के साथ मुकाबला किया, कुछ ऐसा ही उन्हें अगले साल भी करना चाहिए। इसी बीच उन्हें कुछ मैच लड़ने से बचना भी होगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम 2 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे कोडी रोड्स को 2025 में मैच लड़ना चाहिए और 2 जिनसे उनका मुकाबला नहीं होना चाहिए।

2- कोडी रोड्स से मैच होना चाहिए: रैंडी ऑर्टन से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन मैच खास होगा

Trending

रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच बड़ा इतिहास रहा है। कोडी ने अपना WWE डेब्यू रैंडी के खिलाफ मैच के साथ ही किया था। दोनों बाद में अच्छे दोस्त बने। 2022 में कोडी की वापसी के बाद से ही फैंस उन्हें ऑर्टन के खिलाफ देखना चाहते हैं। हालांकि, मौजूदा समय में दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं और वो दोस्त हैं। इसी वजह से मैच नहीं हो पाया है। 2025 में चीजें बदल सकती हैं और रैंडी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को टारगेट करते हुए कोडी पर जीत टर्न ले सकते हैं। इस एंगल के साथ दोनों के बीच मैच जरूर होना चाहिए। वो मिलकर बवाल मचा सकते हैं।

2- कोडी रोड्स से मैच नहीं होना चाहिए: शिंस्के नाकामुरा से WWE में दुश्मनी कुछ खास नहीं होगी

कोडी रोड्स और शिंस्के नाकामुरा दोनों ही अभी चैंपियन हैं। कोडी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हैं, तो वहीं शिंस्के नाकामुरा के पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है। खैर, दोनों के बीच 2025 में दुश्मनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रोड्स और नाकामुरा साल 2024 की शुरुआत में एक स्टोरी का हिस्सा थे। इसमें नाकामुरा को करारी हार का सामना करना पड़ा था और कोडी उनपर मैचों में भारी पड़े थे। इससे शिंस्के का कद काफी गिर गया था। इसी वजह से अगर दोनों अब आमने-सामने आएंगे, तो शायद ही नतीजा किसी ओर जाएगा। इसी वजह से उनके बीच मैच कराना नाकामुरा को नुकसान देगा और फैंस यह नहीं चाहेंगे।

1- कोडी रोड्स से मैच होना चाहिए: द रॉक से दुश्मनी रोचक साबित हो सकती है

द रॉक और कोडी रोड्स WrestleMania XL के बिल्डअप के दौरान काफी बड़े दुश्मन बन गए। WrestleMania के बाद Raw में रॉक ने कोडी के खिलाफ दुश्मनी की नींव रख दी थी। रॉक ने बताया था कि वो वापसी करने पर कोडी को निशाना बनाएंगे। अब 2025 की शुरुआत में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में अगले साल रॉक को आते ही अमेरिकन नाईटमेयर के खिलाफ अपनी दुश्मनी शुरू करनी चाहिए। फैंस उनका Royal Rumble 2025 या WrestleMania 41 जैसे बड़े शो में मैच देखना चाहेंगे। कोडी और रॉक का मुकाबला WWE को बिजनेस के हिसाब से फायदा कराएगा।

1- कोडी रोड्स से मैच नहीं होना चाहिए: सोलो सिकोआ से 2025 में दुश्मनी WWE फैंस को पसंद नहीं आएगी

कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ बड़े दुश्मन रहे हैं। उनके बीच Clash at the Castle 2024 से दुश्मनी शुरू हुई थी। Money in the Bank और Bad Blood में वो टैग टीम मैचों में आमने-सामने आए। इसके अलावा उन्होंने SummerSlam 2024 को मेन इवेंट किया और कोडी रोड्स वहां जीत गए। इसके अलावा कोडी और सोलो के बीच SmackDown के USA Network पर रिटर्न शो में स्टील केज मैच हुआ था। इसमें भी काफी बवाल हुआ था और अंत में कोडी जीत गए थे। फैंस उनके बीच स्टोरी देखकर बोर हो गए थे और आखिर Bad Blood के साथ इसका अंत हो गया था। साफ तौर पर फैंस दोबारा उन्हें आमने-सामने अब नहीं देखना चाहेंगे।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback