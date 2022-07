WWE में दिग्गज वापसी करके Drew Mcintyre का कर सकता है सामना, हुआ बहुत बड़ा खुलासा

Drew Mcintyre: ऐसा लग रहा है कि WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) को जल्द ही अपना ड्रीम मैच लड़ने का मौका मिल सकता है क्योंकि उनके बड़े दुश्मन टायसन फ्यूरी (Tyson Fury) WWE में अपनी वापसी को लेकर कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। फ्यूरी ने WWE टेलीविजन पर आखिरी बार साल 2019 में कम्पीट किया था। बता दें, टायसन फ्यूरी ने अपने आखिरी मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के साथ मिलकर द बी-टीम को हराया था।

Louis Dangoor @TheLouisDangoor



More on

givemesport.com/88030305-tyson… @GiveMeSport @GiveMeSport has been told that Tyson Fury is in talks with WWE over a potential return this summer by sources close to the boxer. Nothing concrete yet, but discussions for September's Clash at the Castle UK PPV.More on 🚨 @GiveMeSport has been told that Tyson Fury is in talks with WWE over a potential return this summer by sources close to the boxer. Nothing concrete yet, but discussions for September's Clash at the Castle UK PPV.More on @GiveMeSport.givemesport.com/88030305-tyson…

इससे पहले टायसन फ्यूरी ने Crown Jewel 2019 में सिंगल्स मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया था। GiveMeSport की रिपोर्ट में बताया गया है कि टायसन फ्यूरी की इस साल सिंतबर में होने जा रहे Clash at the Castle इवेंट में वापसी देखने को मिल सकती है। चूंकि, टायसन फ्यूरी ब्रिटिश हैं इसलिए उनका यूके में होने जा रहे इस इवेंट में दिखाई देने या मैच लड़ने का मतलब बनता है। बता दें, टायसन फ्यूरी ने काफी समय पहले भी WWE में वापसी की इच्छा जाहिर की थी लेकिन महामारी फैलने की वजह से उनकी वापसी टाल दी गई थी।

टायसन फ्यूरी WWE में वापसी के बाद ड्रू मैकइंटायर का सामना करना चाहेंगे

टायसन फ्यूरी के WWE रिंग में कदम रखने के बाद ड्रू मैकइंटायर का उनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ था और फ्यूरी को भी इस चीज़ का पता है। बता दें, ये दोनों स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर निशाना साधने के अलावा अपने-अपने इंटरव्यू के दौरान भी एक-दूसरे का जिक्र कर चुके हैं। बता दें, अप्रैल के महीने में डिलियन व्हाइट के खिलाफ फाइट के बाद टायसन फ्यूरी ने ड्रू मैकइंटायर का बुरा हाल करने की भी धमकी दी थी।

इस इंटरव्यू के दौरान टायसन ने यह भी कहा कि वो SummerSlam में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा टायसन फ्यूरी ने Clash at the Castle इवेंट का भी हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात की संभावना है कि WWE में टायसन फ्यूरी vs ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है और संभव यह भी है कि यह मैच SummerSlam में कराया जा सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far