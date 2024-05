WWE King and Queen of the Ring में धमाकेदार जीत के बाद वर्ल्ड चैंपियन ने तोड़ी चुप्पी, यूट्यूब स्टार को करारी शिकस्त देने के बाद क्या कहा?  

WWE Superstar Cody Rhodes Breaks Silence After Win: अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने King and Queen of the Ring में मिली धमाकेदार जीत के बाद अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सऊदी अरब में हुए इस प्रीमियम लाइव इवेंट के मेन इवेंट में यूएस चैंपियन लोगन पॉल (Logan Paul) को हराया था।

WrestleMania XL में रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद यह कोडी का दूसरा टाइटल डिफेंस था। उन्होंने Backlash France में अपना पहला टाइटल डिफेंस किया था। इस इवेंट में उन्होंने शानदार मैच में एजे स्टाइल्स को हराया था।

अमेरिकन नाईटमेयर ने King and Queen of the Ring में लोगन पॉल के ऊपर धमाकेदार जीत के बाद हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी।अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन ने यूट्यब स्टार को करारी शिकस्त देने के बाद X पर लिखा,

"आगे बढ़ें और चीज़ों को और भी मुश्किलें बनाए।"

अगर King and Queen of the Ring के मेन इवेंट में हुए मुकाबले की बात की जाए तो इस मैच में कोडी रोड्स को लोगन पॉल से काफी टक्कर मिली थी। यही नहीं, लोगन ने इस मैच में जमकर चीटिंग की थी और उन्होंने ब्रास नकल्स का भी इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद कोडी अंत में लोगन को 3 क्रॉस रोड्स देकर पिन करते हुए मैच जीतने में कामयाब रहे थे।

दिग्गज ने WWE में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल रीमैच की भविष्यवाणी की

पूर्व WWE मैनेजर डच मैंटेल ने हाल ही में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आने वाले समय में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल रीमैच देखने को मिल सकता है। मैंटेल ने Sportskeeda Wrestling के SmackTalk पर इस बारे में बात करते हुए कहा,

"मुझे लगता है कि कोडी को अभी चैंपियन बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उन्हें यहां जीत की जरूरत है क्योंकि उनके पास कई हफ्ते थे। लोगन पॉल को बेहतरीन बुकिंग देना जारी रखें और वो बार फिर चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में शामिल हो सकते हैं। अगर वो दोनों अच्छा मैच देते हैं तो लोग इन दोनों के बीच एक बार फिर मैच देखना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि उन दोनों के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिल सकता है। उनके पास इस मुकाबले की तैयारी करने के लिए एक महीने समय था। मुझे लगता है कि कोडी की जीत होगी।"