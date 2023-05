WWE Raw में कंपनी को 2 नए चैंपियंस मिलने से दिग्गज हुआ खुश, चैंपियन के रूप में दोनों के लिए बोल्ड प्लान का किया खुलासा

Vince Russo: पूर्व WWE राइटर विंस रूसो (Vince Russo) ने रोंडा राउजी (Ronda Rousey) और शेना बैज़लर (Shayna Baszler) को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो दोनों के विमेंस टैग टीम चैंपियंस होने के फैसले का समर्थन करते हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए।

Raw में राकेल रॉड्रिगेज़ और शॉट्ज़ी vs डैमेज कंट्रोल vs रोंडा राउजी और शेना बैज़लर vs सोन्या डेविल और चेल्सी ग्रीन के बीच WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच हुआ था। ये मैच बहुत ही शानदार रहा था। अंत में राउजी और बैज़लर ने इस मैच को जीता और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की।

वैसे ये बात पहले ही कही जा रही थी कि राउजी और बैज़लर को चैंपियन बनाया जाएगा। Legion of RAW पर बात करते हुए विंस रूसो ने कहा,

मुझे खुशी है कि रोंडा राउजी और शेना बैज़लर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती। मुझे इस टीम पर भरोसा है। हर हफ्ते इन्हें अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए? दोनों को अपने दुश्मनों को बुरी तरह पीटना चाहिए, तब तक ये काम करना चाहिए जब तक निर्णय अलग ना हो जाए, इन्हें हार-जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें बस अपने दुश्मनों को चोट पहुंचाने की परवाह करनी चाहिए। टाइटल भी इनके पास ही रहना चाहिए।

WWE रिंग में Ronda Rousey और Shayna Baszler का अगला प्रतिद्वंदी कौन होगा?

WWE में अभी तक राउजी और बैज़लर ने टैग टीम में अच्छा काम किया। दोनों अपने दुश्मनों पर हावी रहीं। राउजी को पिछले साल के अंत में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में हार का सामना करना पड़ा था। शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें हराया था। अब जाकर उन्होंने कोई टाइटल जीता है। उम्मीद है कि राउजी और बैज़लर का टैग टीम चैंपियनशिप रन शानदार रहेगा। कंपनी ने इनके लिए पहले भी प्लान बनाया था लेकिन वो शायद रद्द करना पड़ा था। अब देखना ये भी होगा कि इनका अगला प्रतिद्वंदी कौन होगा। कंपनी ने जरूर कुछ अच्छा प्लान बनाया होगा।

