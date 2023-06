Roman Reigns की बादशाहत WrestleMania 39 के बाद अचानक गायब होने वाला Superstar खत्म कर सकता है, WWE दिग्गज का बयान

Roman Reigns: कई लोगों को लगता है कि रोमन रेंस (Roman Reigns) का कोई फैमिली मेंबर ही WWE में उनकी बादशाहत खत्म करेगा। हालांकि विंस रूसो (Vince Russo) ने कहा कि WWE ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) को ये सम्मान दिला सकता है।

रोमन रेंस को चैंपियन के रूप में हजार दिन से ज्यादा हो गए। अगस्त, 2020 में उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हासिल की थी। इसके बाद से अभी तक उन्होंने कई दिग्गजों को हराया। जॉन सीना, कोडी रोड्स, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लैसनर और ऐज जैसे दिग्गजों को वो हरा चुके हैं। रोमन की राइवलरी इस समय द उसोज़ के साथ चल रही है।

खैर सवाल ये भी खड़ा होता है कि WWE में रेंस के ऐतिहासिक टाइटल रन को कौन खत्म करेगा। विंस रूसो ने कहा,

ड्रू मैकइंटायर को वापसी कर पहले रोमन रेंस का साथ देना चाहिए। इसके बाद उन्हें रेंस के ऊपर टर्न लेना चाहिए। दोनों की राइवलरी को अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। आप मुझे हर समय इस शब्द का उपयोग करते हुए सुनते हैं, जिसका अर्थ है टेबल सेट करना। ये लोग टेबल सेट नहीं करते हैं। मैं टेबल सेट करूंगा। मुझे परवाह नहीं है, अगर इसमें छह महीने भी लग गए, अगर इसमें एक साल भी लग गया। मुझे लगता है कि मैकइंटायर के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। वो ये काम कर सकते हैं।

WWE Money in the Bank 2023 में अपने भाइयों के खिलाफ लड़ेंगे Roman Reigns

Money in the Bank 2023 का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होगा। यहां रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का मुकाबला द उसोज़ के साथ होगा। इस मुकाबले का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। WrestleMania 39 के बाद से WWE टीवी पर मैकइंटायर नज़र नहीं आए। अपने नए कॉन्ट्रैक्ट से वो खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि Money in the Bank 2023 में उनकी वापसी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। WWE द्वारा रोमन रेंस और उनकी राइवलरी शुरू कराई जा सकती है। मैकइंटायर को भी इससे पुश मिल जाएगा।

