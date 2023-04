WWE में Roman Reigns और भारतीय Superstar Jinder Mahal के बीच पहला सिंगल्स कब हुआ था और इसमें किसे जीत मिली?

Roman Reigns vs Jinder Mahal: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) और जिंदर महल (Jinder Mahal) के बीच 2018 में दुश्मनी देखने को मिली थी। फैंस को यह स्टोरीलाइन पसंद आई थी और महल के बेहतरीन हील वर्क का फायदा रेंस को बतौर बेबीफेस हुआ था। उन्हें फैंस थोड़ा पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच Money in the Bank 2018 में हुआ मैच जरूर फैंस को याद होगा। हालांकि, यह दोनों के बीच पहला सिंगल्स मैच नहीं है।

बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसके पहले ही WWE टीवी पर रेंस और महल एक बार सिंगल्स मैच में आमने-सामने आए थे। दरअसल, 13 मार्च 2017 को Raw में जिंदर महल का बिग डॉग के खिलाफ मुकाबला देखने को मिला था। यह पहला मौका था, जब भारतीय रेसलर और समोअन सुपरस्टार आमने-सामने आए थे।

रोमन रेंस की उस समय द अंडरटेकर के साथ दुश्मनी चल रही थी। WrestleMania 39 से तीन हफ्ते पहले यह मैच हुआ था। मैच शुरू होते ही रिंग कॉर्नर में रेंस ने महल को धकेला और पंच लगाए। महल ने जबरदस्त पंच द्वारा जवाब दिया और फिर एल्बो से हमला किया। रोमन ने जबरदस्त वापसी की और बैक सुप्लेक्स पावरबॉम्ब लगाकर पिन किया।

महल ने किकआउट किया और रेंस ने रिंग कॉर्नर पर जिंदर पर क्लोथ्सलाइन दी। इसी बीच अचानक द अंडरटेकर के थीम सॉन्ग में उपयोग होने वाली बेल का साउंड आया। इससे बिग डॉग का ध्यान भटक गया और वो स्टेज एरिया की ओर देखने लगे। अंडरटेकर नहीं आए और जिंदर महल ने फायदा उठाया। उन्होंने रोमन रेंस को उठाया और पावरस्लैम देकर पिन किया। रेंस ने किकआउट किया। रोमन ने भारतीय रेसलर पर सुपरमैन पंच लगाया। उन्होंने जिंदर को उठाकर फिर से सुपरमैन पंच दिया और पिन करके जीत दर्ज की। फैंस द्वारा उन्हें लगातार बू का सामना पड़ा।

WWE Money in the Bank 2018 में Roman Reigns को Jinder Mahal पर फिर जीत मिली थी

रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच दूसरा और आखिरी सिंगल्स मैच एक साल बाद Money in the Bank 2018 में आया था। दोनों के बीच यह मैच 15 मिनट 39 सेकंड्स तक चला। उनके बीच यह मैच रेसलिंग के हिसाब से अच्छा रहा और यहां भारतीय सुपरस्टार्स ने टॉप हील के तौर पर प्रभावित किया। महल का कद जिस तरह पिछले एक साल में बढ़ा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ट्राइबल चीफ को हरा भी सकते हैं। हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और रोमन रेंस ने पूर्व WWE चैंपियन को पिनफॉल द्वारा हराकर जीत दर्ज की थी।

