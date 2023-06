Roman Reigns पर किन 2 WWE Superstars ने अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है?

Roman Reigns: WWE में सालों से मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैचों का आयोजन देखने को मिल रहा है। कई सारे रेसलर्स की किस्मत इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने से बदली है। साथी ही ढेरों रेसलर्स पर अभी तक ब्रीफकेस कैश-इन हुआ है। आपको बता दें कि रोमन रेंस (Roman Reigns) पर भी दो सुपरस्टार्स ने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है।

रोमन रेंस को WWE के सबसे बड़े स्टार्स में गिना जाता है और उन्हें टॉप पर रहते हुए बहुत समय हो गया है। रेंस पर दो अलग-अलग मौकों पर रेसलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है। शेमस ने 2015 में Money in the Bank लैडर मैच जीता। Survivor Series 2015 में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज़ के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ था।

इस मैच में रोमन रेंस ने जीत दर्ज की और वो इतिहास रचते हुए अपने करियर की पहली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने में सफल हुए। मैच के बाद ट्रिपल एच ने आकर उन्हें बधाई दी और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रेंस ने उनपर स्पीयर लगा दिया। शेमस ने आकर रोमन पर हमला किया और Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके वर्ल्ड टाइटल पर कब्जा किया।

WWE दिग्गज Roman Reigns पर Money in the Bank दूसरी बार Braun Strowman ने कैश-इन किया था

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने Money in the Bank 2018 का लैडर मैच जीता था। उन्होंने इसके बाद कई बार कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करने की कोशिश की लेकिन वो किसी कारण से आधिकारिक तौर पर मैच शुरू ही नहीं करा पाए। बाद में उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ ब्रीफकेस दांव पर लगाकर Hell in a Cell मैच ऑफिशियल करा लिया।

Hell in a Cell 2018 में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच तगड़ा यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हुआ। इस कैश-इन मुकाबले में बवाल मचा। अंत में ब्रॉक लैसनर ने इंटरफेयर करके सैल में एंट्री की और दोनों ही रेसलर्स पर बुरी तरह हमला किया। इसी कारण मैच DQ द्वारा खत्म हो गया। नतीजा नहीं आने के बाद रोमन रेंस चैंपियन बने रहे और स्ट्रोमैन का कैश-इन पूरी तरह से असफल रहा।

पिछले दो Money in the Bank विजेताओं ने रोमन रेंस के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन करने का दावा जरूर किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Money in the Bank 2023 इवेंट करीब है और अब देखना होगा कि मेंस लैडर मैच में किस सुपरस्टार को जीत मिलती है। रोमन पर इस बार कैश-इन होगा, या नहीं। यह भी देखने वाली बात होगी।

