Elimination Chamber मैच में किस WWE Superstar ने सबसे ज्यादा एलिमिनेशन किए हैं?

Elimination Chamber: WWE लगभग दो दशकों से एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) मैचों का आयोजन कर रहा है। पहले यह मैच अलग-अलग इवेंट्स में समय आने पर बुक किया जाता था लेकिन काफी सालों से इसके लिए एक खास इवेंट होते आ रहा है। चैंबर मैच में 6 सुपरस्टार्स हिस्सा लेते हैं और अंत तक सर्वाइव करने वाले की जीत होती है। इसी बीच कुछ एलिमिनेशन भी देखने को मिलते हैं। क्रिस जैरिको (Chris Jericho) के नाम Elimination Chamber मैच में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करने का रिकॉर्ड है।

क्रिस जैरिको को WWE इतिहास के सबसे जबरदस्त सुपरस्टार्स में गिना जाता है। उन्होंने Elimination Chamber मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बनाई है। अभी तक जैरिको ने अपने करियर में 8 बार हिस्सा लिया है। इसमें से उन्होंने एक में जीत भी दर्ज की है। द लायनहार्ट ने इस सभी मैचों में कुल 10 एलिमिनेशन किए हैं और यह काफी बड़ी बात है।

उनके बाद यह कीर्तिमान ट्रिपल एच के नाम है, जिन्होंने 7 एलिमिनेशन किए हैं। देखा जाए तो जैरिको बहुत ज्यादा आगे हैं। क्रिस ने WWE इतिहास के सबसे पहले Elimination Chamber मैच में हिस्सा लिया था और इस मुकाबले का आयोजन Survivor Series 2002 में किया गया था। इस मुकाबले में जैरिको ने बुकर टी और केन को एलिमिनेट किया था। वो भी जल्दी एलिमिनेट हो गए थे।

अगले ही साल SummerSlam में फिर चैंबर मैच हुआ। इसमें जैरिको ने काफी आसानी से दिग्गज केविन नैश को निकाल दिया था लेकिन वो गोल्डबर्ग द्वारा एलिमिनेट हुए थे। New Year's Revolution 2005 में Elimination Chamber मैच में जैरिको ने पहले स्थान पर एंट्री की थी और ऐज को एलिमिनेट कर दिया था।

वो इस मुकाबले को जीतने में असफल रहे। No Way Out 2008 में जैरिको ने फिर चैंबर मुकाबले में हिस्सा लिया और वो शुरुआती दो एलिमिनेशन करने में सफल रहे। उन्होंने JBL और उमागा को एलिमिनेट किया था। बाद में वो भी बाहर हुए। No Way Out 2009 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए Elimination Chamber मैच में क्रिस ने माइक नॉक्स को एलिमिनेट किया था लेकिन बाद में वो भी बाहर हुए।

Elimination Chamber 2010 दिग्गज के लिए बहुत ही खास रहा। इसमें जैरिको ने सिर्फ एक एलिमिनेशन किया। मैच के अंत में शॉन माइकल्स ने आकर द अंडरटेकर पर हमला किया और फायदा उठाकर क्रिस ने उन्हें एलिमिनेट करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। 2012 में WWE चैंपियनशिप के लिए हुए Elimination Chamber मैच में क्रिस जैरिको ने डॉल्फ ज़िगलर और कोफी किंग्सटन को एलिमिनेट किया था। वो चोटिल होने के कारण मैच में आगे हिस्सा नहीं ले पाए और बाहर हो गए।

WWE दिग्गज Chris Jericho ने अपने आखिरी Elimination Chamber में किसी को एलिमिनेट नहीं किया

क्रिस का आखिरी चैंबर मैच Elimination Chamber 2013 इवेंट में आया था। इसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और थोड़े समय बाद वो एलिमिनेट हो गए थे। हालांकि, क्रिस जैरिको ने Elimination Chamber मैचों में 10 एलिमिनेशन करके बड़ा रिकॉर्ड जरूर स्थापित किया है। पिछले एक दशक में उन्होंने कोई Elimination Chamber मैच नहीं लड़ा है।

